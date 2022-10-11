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被親戚性侵！15歲少女腹痛驚覺懷孕　嫌犯母親竟放火燒她

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲受害少女遭親戚性侵，但卻不敢在第一時間告訴家人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦一名15歲少女3個月前遭到25歲男親戚性侵，起初不敢告訴家人，直到上週腹痛就醫，整起事件才曝光。怎知男方母親與妹妹居然以婚嫁為由把受害少女帶回家，接著淋油放火企圖燒死她。

綜合印度媒體NDTV等報導，15歲受害少女腹痛就醫發現懷孕後，才把當初被性侵的事發經過告知家人，經村務委員會10月初介入協調後，雙方達成妥協。女方母親宣稱，當時被村務委員會施壓要求不要報警，男方母親也承諾會協助孩子墮胎，讓少女未來能嫁給別人。

但男方母親事後卻以讓少女嫁給男子為藉口，把少女帶回家中，夥同男子妹妹朝她淋油放火。警方表示，當時鄰居及時把少女救出送醫，但少女嚴重燒傷，轉院接受更進一步的治療，但情況仍危急。

警方表示，25歲男子被控性侵，他的母親與妹妹被控企圖謀殺。男子母親已於週六被警方逮捕入獄，男子與其妹妹仍在逃。

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