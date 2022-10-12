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大陸 大陸焦點 特派現場

母親幫洗車「鋼刷猛擼」　烤漆慘毀...他一看泛淚：深刻的母愛

▲▼兒子灰色車遭媽「拿鋼刷去污」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲兒子灰色車遭媽「拿鋼刷去污」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇蘇州一唐姓男子近日在社交平台上，分享了一段記錄日常生活的影片，笑歪了很多網友。影片中，唐男的母親正在用鋼刷和清潔劑幫他洗車，最後車子烤漆慘毀。9日，唐男回應，媽媽平時就很愛乾淨，車子落了一些油煙媽媽才用清潔劑和鋼刷洗，車子刮花了一些，但這也是母親實實在在的愛。

據《瀟湘晨報》報導，唐男在江蘇蘇州太倉市開了一家餐廳，車子停在店門口，時間久了就落了一層油煙。66歲的母親主動提出幫忙清洗，她先用清水洗了一遍，但並不乾淨。等唐男發現，就發現她正拿著清潔劑和鋼刷幫自己洗車，這一幕讓唐男哭笑不得。

唐男表示，母親平時就很愛乾淨，家裡總是被她收拾得井井有條，看到母親用鋼刷給自己洗車覺得既心疼車又很無奈。他感歎，「這是媽媽實實在在的愛啊！」他表示，車子已經使用了10年多，雖然被刮花了一些，但也不算太心疼，也不打算去修。

網友看後留言表示，「沒有技巧，全是感情」、「就這麼開吧，滿車都是母愛」、「有一輛戰損版車車也是超酷的」。還有網友分享類似經歷，「我媽也曾經用鋼刷把不粘鍋的塗層擦掉了，說這樣洗得乾淨」、「珍惜吧，記得我剛買的新車過年回家，晚上下了一場雪，第二天一早等我起床，我媽已經用掃把掃得乾乾淨淨，滿車劃痕，現在想讓媽媽掃，可她已經離我們遠去了」。

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