大閘蟹缺席今年中秋　養殖戶：高溫熱死了1萬多隻！

▲今年大閘蟹成熟期延後，產量也大幅減少。（圖／極目新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

大閘蟹可能缺席今年中秋的消息近期不斷流傳，對此，江蘇的業內人士透露，今年大閘蟹的成熟時間將晚10天左右，意味著將錯過中秋這一高峰期。同時，由於今年罕見的高溫天氣，許多大閘蟹產區都出現了大量的死亡率，導致產量大減。

根據《極目新聞》報導，江蘇的大閘蟹養殖戶徐加志表示，今年8月，他位於泰州市郊的那處蟹塘內，不少螃蟹因高溫死在水中，100畝塘，每天大概死400多隻，高溫使螃蟹食慾減退，抵抗力變弱，又導致不耐高溫的水草和其他生物死亡，不僅讓螃蟹缺氧而死，也造成螃蟹染病。

徐加志提到，有的養殖戶家中情況嚴重，甚至出現「爆塘」的情況，「有養殖戶家里基本一整個蟹塘的螃蟹都死光了，活下來的估計不到一成。」

養殖戶袁春（化名）家的蟹塘位於淮安市盱眙縣，8月中旬，他家的螃蟹不耐高溫，缺氧後大量死亡，他在年初投放了約6萬隻蟹苗，在高溫時期死了約有1萬隻，往年蟹苗在生長過程中也會死亡，可數量平均只有今年的一半，「有的養殖戶嘗試過往蟹塘里投放冰塊，試圖降溫，但收效不大。」

每年中秋是江蘇大閘蟹消費的第一個小高峰，在往年節前的十天時間裡，安豐國蟹市場總是從午夜便開始喧鬧起來，來自當地的養殖戶載著成車的螃蟹前來交易，更吸引了來自淮安等外地的養殖戶。然而，今年這裡的交易熱度卻似乎不如以往。

養殖戶們估計，受今年高溫影響，多數大閘蟹成熟的時間將推遲到9月20日前後，比往年晚10天左右，這意味著大閘蟹將會「錯過」今年的中秋節。

徐加志說，今年螃蟹成熟太遲了，他在興化的蟹塘情況相對來說好一些，沒有出現螃蟹死亡的情況，只是今年上市的時間要推遲了，「不僅是高溫，水質等因素也會影響螃蟹的存活，興化養殖蟹塘的水質優於其它地方，因此螃蟹在高溫下避免了大量死亡。」

另外，在蘇南地區，高溫也導致包括陽澄湖在內的大閘蟹產區受災，陽澄湖今年的開湖時間預計在9月23日前後，晚於中秋節近半個月。

養殖戶們認為，今年成蟹的收購價是往年同期的兩倍甚至更高，「以普通的2兩重母蟹為例，往年的收購價是30、40元每斤，今年的價格上漲至80元每斤，精品母蟹的價格在100元以上。」