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想起921大地震「全家人躲1地」睡整夜　網爆共鳴：沒幾分鐘晃1次

▲▼地震,手機。（圖／免費圖庫pxhere）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者周亭瑋／綜合報導

台東連兩起地震，各地紛紛傳出災情，加上餘震不斷，許多人不禁想起，23年前「921大地震」那恐怖的夜晚，就有網友透露，當時老爸帶著全家躲車上睡覺；沒想到，這番話引起廣大共鳴，大票鄉民狂+1，直呼「全家睡車上，真的搖到被嚇慘。」

台東918大地震全台有感，讓不少人心有餘悸，一名網友在PTT發文回憶道，「印象中好像921第二天，老爸說感覺還是會有很多餘震，決定帶全家人去車上睡覺，那時好像附近的國小也有提供民眾停車，就這樣度過了一個有點熱的晚上。」

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事實上，許多鄉民都有相同經歷，紛紛表示「當天跑出來就在車上睡了」、「一堆車開去大空地，都在車上睡，沒有人敢回家」、「+1，當天半夜全家人就睡車上了」、「事發當時在南投，那時候小一，以為被轟炸了，天空因為酒廠爆炸紅一片，餘震一直來，通訊幾乎都斷了，到天亮才終於接到廣播，第一天晚上全部的人都坐在路邊看房子會不會倒，沒人睡得著」、「滿目瘡痍，車子根本不敢動+1」、「睡一天，但沒幾分鐘車就大晃一次」、「中部很多睡車上跟帳篷」。

▲開車,起霧,下雨（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲當年許多人都躲在車上睡覺。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

另外，也有不少人選擇搭帳篷，「直接露營」、「我從921那年那天開始露營的」、「露營工具直接用上」、「當天睡車上，之後一周都在社區的馬路上搭帳篷，只敢回家洗澡」。

回顧23年前的921大地震，當時凌晨1點47分，中部山區發生逆斷層型地震，持續約102秒，造成2417人罹難，29人失蹤，1萬1305人受傷，是台灣戰後時期傷亡損失最嚴重的一次自然災害，也成了許多國人心裡難以抹滅的瘡疤。

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