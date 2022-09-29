18歲甜妹剛考上大學「遇車禍身亡」！生前立志當醫護　器捐救6人

▲18歲女考上大學車禍亡。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇一18歲女生陸希雅今年剛考上大學，8月騎電動車時意外撞到護欄，送院檢查後發現顱內出血，經搶救12天證實腦死亡。她原本夢想是當醫生或護士幫助別人，父母最後決定捐出女兒器官遺愛人間，現時器官已順利移植到6名病人身上，讓他們重獲新生。

據《央視》報導，來自江蘇無錫的陸希雅長相甜美，在同學眼中為人開朗又有愛心，讀高中的3年因為疫情肆虐，她決心考上醫學院，希望當上護理師或者醫生。不過，她在順利考上大學後放暑假期間，一場車禍令她的青春定格在18歲。

陸希雅原本正等待入讀心儀大學，父親陸定華表示，8月17日，女兒騎電動車去遊玩，晚上回家途中，在高架橋下方撞到護欄，很快送院救治，醫生一照發現她顱內出血，經歷連日搶救，至意外後第12天，院方判斷她腦死亡。

▲她捐器官救6人。（圖／翻攝自央視）

女兒腦死亡後，無錫紅十字會很快找上陸定華，問關於女兒的器官捐贈問題。他原本不想答應，「我心裡面當時還難過，把我女兒器官捐給別人，心裡不捨得。」不過，他想起女兒的理想是當醫護救人，平日學心肺復甦、捐血，「到最後，我為什麼不去把她的餘熱散開。」

陸定華表示，希望女兒仍可幫到更多家庭，幫更多人重獲新生，「讓我女兒的生命以另一個方式延續下去。」他稱，女兒有機會選的話，她會作出同樣決定，「讓青春別樣綻放，讓愛意留人間。」母親陸傳巧聲淚俱下表示，自己靜下來想想，覺得女兒還可以幫助到很多人，「我們家失去女兒很痛苦，希望也可以救一下人家小孩。」

8月31日，無錫紅十字會讓父母簽署器官捐贈同意書，隔天希雅捐出的器官幫到6名病人。現時已有2名病人接受腎臟移植後出院，另有2名年輕病人獲移植眼角膜，還有1名接受肺部移植及肝臟移植的病人慢慢康復中。