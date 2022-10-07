殯葬男格鬥技壓妻頸成傷！挨告辯「對社會有貢獻」　求緩刑碰壁

▲丈夫對妻子使出類似格鬥招式壓頸拉手家暴，挨告後百般求饒碰壁。（示意圖／123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名男子去年和老婆爭吵，竟使出類似格鬥的招式，用膝蓋抵住老婆脖子並以手抓住其右手壓制，造成老婆下巴等處受傷，老公挨告家暴傷害罪，一審判他拘役50天，他求和解不成，上訴自認從事葬儀工作、對社會非無貢獻，請求給予緩刑，台北地院二審認為男方雖當庭道歉，女方仍拒絕原諒，因此駁回男方上訴，全案定讞，男方的刑期得易科罰金5萬元。

判決指出，本案丈夫去年（2021年）和妻子爭吵時動粗，到案後都認罪，也賠償女方求和解但被拒，北院一審採取簡易判決程序，認為男方對妻子實施家庭暴力，但已有悔意、犯後態度良好，僅因女方不願和解而破局，考量男方沒有前科紀錄，依傷害罪輕判拘役50天、得易科罰金5萬元。

男方尋求妻子撤告無功，上訴主張自己從事葬儀工作、擔任禮儀人員，職司專案協助家屬處理治喪等流程，自認「對社會非無貢獻」，請求法官念在他一時失慮犯錯，已認罪深感悔悟，也有和解誠意，希望從輕量刑並給予緩刑。

女方不同意給丈夫輕判，出庭強調男方以膝蓋壓住她的脖子並以手抓住她的右手施暴，尤其針對她的頭部、頸部用膝蓋擊打，造成她下巴、右上臂與雙髖部等處壓痛、紅腫瘀青，都不是輕傷，女方還批男方只是在法庭上做樣子給法官看，其實根本沒有悔意，請法官千萬不能給男方緩刑。

北院二審合議庭審理認為男方僅因細故就貿然訴諸暴力，雖認罪有悔意，但未獲女方原諒，一審已充分審酌各種情狀，量刑無違誤，且上訴後狀況並無改變，即使男方當庭向女方道歉，仍沒得到諒解，因此本案不宜給予緩刑，據此駁回男方上訴，全案定讞。