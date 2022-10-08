穩賺的！女網友騙買股票　警戳破「假交友投資詐財」...阻詐29萬

▲女網友誘騙顧姓男子滙款購買高獲利股票。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市68歲顧姓男子掉入女網友愛情陷阱，被誘騙可以以低於市價價錢購買股票投資，女網友還教顧男在銀行滙款時，以修繕房屋及購買古董來騙行員及員警，警方據報苦勸此為常見之「假交友投資詐財」的詐騙手法，並提供案例，顧男才驚覺遭詐騙，遂打消匯款念頭。

▲▼員警據報往勸阻並以舉例，才讓顧男發覺受騙並停止滙款。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德分局四維派出所警員侯屹涵、林夢庭於7日10時許，接獲報案稱轄區介壽路一段第一銀行疑似有遭詐騙案件。經員警到場了解，行員表示有一名顧男稱要匯款29萬房屋修繕費用，可能是遭詐騙。

在警方詢問下，顧男稱在LINE認識一名女網友，對方先以談戀愛方式噓寒問暖，俟顧男陷入愛情陷阱後，就誘騙顧男說他抽中股票，可以以低於市價方式購買，並騙說這支股票穩賺的，要顧男去匯款購買，顧男遂至銀行要匯款29萬元至對方指定帳號投資，經顧男提供雙方對話，對方還教去銀行匯款說以購買古董匯款騙行員跟警方，警方苦勸此為常見之「假交友投資詐財」的詐騙手法，並提供案例，顧男才驚覺遭詐騙，遂打消匯款念頭。

警方呼籲民眾，詐騙集團常利用下載美女圖案在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，並架設虛擬APP及網站，之後再介紹高獲利、低風險的假投資消息吸引民眾投入資金，如遇類似穩賺不賠的高報酬投資標的更要提高警覺，遇案可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。