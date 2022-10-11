高雄山友攀浸水營古道健行不適　屏東春日消防分隊急救援

▲屏東縣政府消防局春日消防分隊護送山友下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市鄧姓女子與登山同好共10人，於國慶連假攀登浸水營古道，突感身體不適且嘔吐，並出現短暫昏迷現象，屏東縣政府消防局獲報派員救援，護送下山，她表示不必就醫，由家人接送返家。

浸水營古道又稱三條崙古道，西起屏東枋寮鄉越過中央山脈東底臺東縣達仁鄉，現今東段被林物局規劃為「浸水營國家步道」，浸水營國家步道總長約20公里，海拔達1450公尺，屬中級山岳，完登需8-9小時，目前已成為山友最喜歡攀登的山岳之一。

浸水營古道屬於屏東縣政府消防局春日分隊轄區，國慶3天連假，浸水營古道於8日及9日山區皆有狀況發生；8日13時32分有民眾於浸水營古道不慎摔倒，腿部受傷需要救助，經連繫後為台東縣轄區，就近由台東縣消防局前往處理；9日上午09時50分接獲119指派，透過民眾座標所在地顯示為春日轄區一寮土雞城往上登山步道約200公尺處，有民眾因身體不適嘔吐，無法自行下山需要救護送醫，立即出動救護人員前往現場。

救援人員到場後初步了解情況，為高雄市登山同好一行10人，利用連假前來爬山，目標為力里山三角點，途中鄧姓婦女（56歲）突然身體不適且嘔吐，同行友人表示有短暫昏迷情況，初步檢查該婦人身上並無外傷。

經短暫休息後表示可以自行行走，救護人員隨即攙扶護送其至救護車上，經檢查血壓、血氧及血糖各項生命徵象均正常，該婦人表示不願就醫，救護人員護送其下山交由家屬接送返家。