快訊／上週驗出111例！本土BA.5佔比「逼近9成」　另有1例BA.4

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布一周BA.5定序結果，在124例送定序本土檢體中，驗出111例BA.5，占比89.5%，逼近9成大關，餘下13例則分別為12例BA.2與1例BA.4。截至目前國內累積驗出743例BA.5與5例BA.4。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增267例Omicron亞型變異株確定病例，分別為124例本土個案，其中111例BA.5、1例BA.4、12例BA.2及143例境外移入，分別為109例BA.5、8例BA.4、12例BA.2.75、14例BA.2。

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截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,111例、BA.4為100例、BA.2.75為44例、BA.2為1,020例；另累計743例BA.5、5例BA.4、2,513例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心指出，今日新增之111例BA.5本土個案，占上週所有已定序之124例的89.5%，為46名男性、65名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部57例、中部28例、南部24例、東部2例，確診日介於今年9月12日至9月29日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之129例BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為83例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年9月17日至9月28日。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年10月5日資料指出，BA.5變異株佔比約為80.8%，BA.4變異株佔比約為7.8%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比穩定處低點；目前BA.5變異株仍為全球主流株，惟BA.4.6及BA.2.75影響部分國家疫情，需密切監測國際病毒的演變。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡，加強社區中個案之監測。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

▲10/11新增BA.5本土個案。（圖／指揮中心提供）

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