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大陸首見BA.5.1.7新變異株　羅一鈞：國內尚未檢出個案

▲▼10/11中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布一周BA.5定序結果，在124例送定序本土檢體中，驗出111例BA.5，占比89.5%，逼近9成大關。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土與境外移入個案都是以BA.5為大宗，看起來趨勢ㄧ致，境外移入個案也尚未發現中國大陸廣州驗出、號稱高傳染力的BA.5.1.7。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增267例Omicron亞型變異株確定病例，分別為124例本土個案，其中111例BA.5、1例BA.4、12例BA.2及143例境外移入，分別為109例BA.5、8例BA.4、12例BA.2.75、14例BA.2。境外移入之129例BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為83例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年9月17日至9月28日。

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其中檢出8例BA.4個案自美國(6例)，紐西蘭及越南(各1例)；109例BA.5個案分別自越南(22例)，美國(11例)，德國(10例)，泰國(8例)，法國、土耳其、日本及馬來西亞(各6例)，韓國(4例)，印尼、新加坡、阿拉伯聯合大公國及英國(各3例)，加拿大、西班牙、芬蘭、義大利及奧地利(各2例)，塞爾維亞、緬甸、荷蘭、澳大利亞、以色列、柬埔寨、香港及瑞士(各1例)；12例BA.2.75個案分別自泰國(4例)，緬甸(3例)，越南(2例)，美國、沙烏地阿拉伯及土耳其(各1例)移入。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。邊境解封倒數2日，面對廣州驗出的高傳播力新變異株，王必勝表示，因為新變異株目前屬於初始傳播階段，「我們手上資料沒有這麼完整」，目前首要觀察點為是否可能發展為具有威脅性的主流變異株，其次為評估其傳染力與致重症比例，需要更多的數據才能做定論。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

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