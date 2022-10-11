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拒拆遷！200年鹿港福靈宮成選舉攻防　3度抗議陳情

▲彰化鹿港福靈宮因祖廟成公有地，３度陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化鹿港福靈宮因祖廟成公有地，3度陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港福靈宮事件越演越烈！該廟旁位於順興段684地號土地，原是廟方庫房，早在日治時期大正10年(100年前)即已劃入公有地，目前規畫為鹿港衛生所區域，但廟方希望不要拆除，今3度集結抗議陳情，縣府再度重申，衛生局並没有要拆祖廟的要求，將會再與地方協調。

廟方主委李春良指稱，縣府公文所示之倉庫實非庫房，與史實不符，大喊「鴨霸縣府，一紙公文就要拆屋，廟的歷史已經兩百多年，直到1982年才被劃入公有地，這樣豈不是合法侵占？」呼籲縣府重新審理並召開協調會，避免衝擊民眾三百年來的信仰。

▲彰化鹿港福靈宮因祖廟成公有地，３度陳情抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府表示，鹿港福靈宮早在1971年以前一直都是公有地，從日據時期大正10年所有權即為公有，管理者為台中州知事，一直到1950年變更所有權人為彰化縣，管理者為彰化縣政府，到2019年管理者變更為彰化縣衛生局，並没有佔用私有地情事。

衛生局表示，鹿港福靈宮所處之全部廟區佔用縣有土地，鹿港鎮衛生所舊棟建築耐震度不良，經向中央爭取經費補助拆除重建。衛生所拆除重建工程已經規劃設計完成，要進入工程發包階段，預計2024完成。由於廟方鄰近衛生所的倉庫違建已影響重建工程所需土地，故請廟方自行將佔用縣有地移除。

衛生局強調，本案廟方人員因事涉地方宗教信仰，衛生局並没有要拆祖廟的要求，地方的聲音將再多方聽取，未來將以兼顧宗教信仰及民眾最大的福祉做為最大的考量。

▲▼縣府提出福靈宮地籍資料。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣府提出福靈宮地籍資料。（圖／彰化縣政府提供）

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