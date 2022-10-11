農委會跳過張麗善！冷鏈物流計畫被擱置2年　選前才來開支票

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記者李芸樺／台北報導

雲林縣長張麗善接受ETtoday《欣儀最政點》訪問時談到，雲林是農漁畜大縣，她一上任就規畫提出冷鏈物流計畫送農委會，卻胎死腹中2、3年，反觀西螺果菜市場和立委、農委會是一條鞭，跳過雲林縣政府也沒關係，但物流中心早就該做，為何這3個月才來開支票？

為了推銷全國產量最多的玉米，張麗善曾巧扮九天玄女「降肉」推銷，她也在節目中趣味重現，並表示已推廣「雲林良品」到全國5千多個銷售點。但她批評農委會沒給關愛，不僅視察雲林都直接跳過雲縣府，她一上任就提出冷鏈物流計畫，但送審2年都沒下文，結果農委會選前才來開支票，宣布會支持市場7千萬轉型計畫，完全只聽命於立法委員。

原本是護士的她在42歲那年接棒哥哥張榮味意外從政，長年被對手攻擊家族政治和禁臠，她說，在雲林執政最久的非張家，還有蘇家，並指出此次對手劉建國做了13年立委，才是雲林一個職務做最久的民代，並問他13年為雲林做了什麼，而不是最後3個才說未來要做啥，不然坊間為何都說他割稻尾？

張麗善4年前終結13年綠色執政，靠著一次核定預算分年編列，讓行政部門執行率提高，使得雲林已減輕68億負債，每戶所得增15萬，也讓長年遭到監察院糾正的財政紀律，改善至全國前三名。

她也細數過去獲獎紀錄，表示雲縣府在教育、公務、建設等都獲得國內外的金質獎肯定，雲林絕對不是比嘉義縣進步慢，也不是過去的落後印象。熟捻縣政的她競選連任，要超前擘畫前進2030年，她對所有施行細節如數家珍，不須向蔡英文總統一樣看讀稿機，就能連珠炮講解都不跳針，讓主持人王欣儀也佩服。

▲▼張麗善接受王欣儀訪問批農委會。（圖／欣儀最政點）