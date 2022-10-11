侯辦頻指林佳龍政見抄襲　林競辦：再不拿出證據就提告

▲新北市長候選人林佳龍 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍投入選舉以來，提出多項政見，而侯辦則多次批評政策抄襲，對此，林佳龍競選辦公室發言人李坤城11日表示，侯陣營接連指控林佳龍抄襲政見，卻完全拿不出證據，如果再犯，絕不排除採取法律途徑。

對於新北市選戰政策攻防，李坤城回應，謝謝侯陣營幫忙整理出林佳龍希望推動、而侯友宜不願意推動的政策，但包括興建溪北捷運、女性凍卵、增加2-3歲幼幼班等政策，侯陣營並沒有列舉，歡迎跟進。

對於政策經費，李坤城表示，另外各項青年、長者、幼兒政策在市府預算中增加相當有限，少辦幾場活動就有了，但卻是市民重要的需求，試問侯友宜是要放棄最需要市府協助的族群嗎？這些被放棄的市民又如何能安居樂業？

李坤城提到，綠色交通是全世界淨零排碳的重要路徑，這也是侯陣營花大錢舉辦論壇的宣傳之一，只願意砸錢宣傳，卻連功課都不做，政府推動綠色點數，經費來源包括中央補助的預算，都必須投入。侯市府不推動綠色運輸，也難怪公共運輸成長停滯。

對於近期即將展開的新北耶誕城，李坤城也提到，市府在宣傳活動上毫不手軟，新北耶誕城即將在選舉年來一場特殊「大造勢」，除了2022年底選戰以外，還要替侯友宜的總統之路鋪排，創下史上經費最多，預算將近7000萬，是前任市長朱立倫2倍。

李坤城表示，今年活動時間最長，從11月11日開城至2023年1月2日才落幕，長達53天。耶誕城固然帶來商機與人潮，卻連帶導致周邊交通惡劣，毫無配套可言，更引起周邊住戶民眾抱怨四起。

李坤城說，侯陣營接連指控林佳龍抄襲政見，卻完全拿不出證據，如果再犯，絕不排除採取法律途徑。