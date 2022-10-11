王世堅同框黃珊珊　陳時中今喊：我們一直是好朋友

▲民進黨台北市長參選人陳時中11日自強市場掃街拜票。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市議員王世堅過去與無黨籍台北市長參選人黃珊珊在議會當了將近20年的同事，對於這次選戰，王世堅曾說，「理性、感性還在掙扎」，而10日兩人又意外同框，引發關注。民進黨台北市長參選人陳時中受訪時曾指出，如果王世堅支持黃珊珊，黨也有黨紀，11日再被問及此事則回應，題目應要問清楚，他們是共同參加別人的活動才遇到，這屬於個人自由，但對於是否要求王世堅明確表態，陳時中說，兩人一直是好朋友。

黃珊珊10日出席民進黨籍里長辦的活動，與王世堅同框，兩人雖然有握手互動，但王世堅說理性會戰勝感性，將支持黨提名的參選人。

當晚陳時中被問到如果王世堅支持黃珊珊，個人看法如何？陳時中回應，他們有各自的交情，黨也有黨紀，交情歸交情，一切依規定辦理就是了。

陳時中11日強調，他的意思是，如果黃珊珊舉辦的一個大會，王世堅到場，才有需要黨紀，但昨天事實上王世堅與黃珊珊只是共同參加別人活動，那是個人自由，他並不反對。

至於王世堅若表態挺黃珊珊該如何處哩，陳時中表示，那不屬於他的權責跟判斷，而需不需要王世堅明確表態，陳時中則說，王世堅與他一直都是好朋友，沒什麼好明確表態的。