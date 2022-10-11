遭控侵犯蔡培慧隱私、危及安全　許淑華陣營：問車牌就變壞人？

▲蔡培慧報警指許淑華競選團隊副主委林昆熠，於LINE群組中公開徵求其座車車號，有侵犯隱私、人身安全之虞。（圖／翻攝「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣長候選人許淑華競選團隊副主委林昆熠，因公開於LINE群組，遭綠營報警並指控侵犯隱私、危及人身安全；他上午透過公開聲明澄清，前天在保安宮看到南投少見的豪華路虎名車，後得知是蔡培慧座車，因身為草屯惠德宮董事，依廟方禮儀習慣會主動了解民意代表、候選人的座車，以便將來舉辦活動可事先安排貴賓停車位置與入場動線，才在群組問起蔡座車的車牌。

林昆熠強調，長期以來從無候選人反映過類似問題，「問個車牌就是恐嚇，就是侵犯隱私權，綠色恐怖進入南投縣了！」

▲民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧。（圖／蔡培慧競選總部提供）

林昆熠回顧，蔡培慧在行政院中辦執行長任內曾請他到辦喝茶、二度到他公司拜訪，尋求支持，平時參加惠德宮活動也會噓寒問暖；他礙於理念無法加入其競選團隊，也曾表示希望蔡能諒解，「但不能因為我不支持她，開始羅織罪名！」並反批蔡競總發言人暨現任集集鎮長陳紀衡，在上班時間帶著大批縣議員候選人穿著競選背心到警局施壓辦案，「難道沒有違反行政中立？」

林昆熠也質疑蔡培慧先前說有支持者被恐嚇，不去報警反透過媒體放話，被鄉親質疑自導自演後就改變策略，抹黑許淑華的輔選人士、透過媒體把他抹黑成惡人，但他也曾參選過、了解選舉事務，酸道「沒有人會去恐嚇一個選情低迷、當選無望的候選人。」

林昆熠砲轟，綠營這次在南投提名的候選人，有人偷竊、有人貪污，還有詐領助理費，都經法院判刑確定，他只不過支持許淑華，既沒偷竊、也沒貪污，「問個車牌就成了你們口中的壞人」，指蔡培慧報警不實控訴已涉及誣告罪，另指他與黑道關係密切，更涉及公然侮辱罪及毀謗罪，將提出告訴。