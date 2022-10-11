　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭控侵犯蔡培慧隱私、危及安全　許淑華陣營：問車牌就變壞人？

▲蔡培慧報警指許淑華競選團隊副主委林昆熠，於LINE群組中公開徵求其座車車號，有侵犯隱私、人身安全之虞。（圖／翻攝「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」臉書粉專）

▲蔡培慧報警指許淑華競選團隊副主委林昆熠，於LINE群組中公開徵求其座車車號，有侵犯隱私、人身安全之虞。（圖／翻攝「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣長候選人許淑華競選團隊副主委林昆熠，因公開於LINE群組，遭綠營報警並指控侵犯隱私、危及人身安全；他上午透過公開聲明澄清，前天在保安宮看到南投少見的豪華路虎名車，後得知是蔡培慧座車，因身為草屯惠德宮董事，依廟方禮儀習慣會主動了解民意代表、候選人的座車，以便將來舉辦活動可事先安排貴賓停車位置與入場動線，才在群組問起蔡座車的車牌。

林昆熠強調，長期以來從無候選人反映過類似問題，「問個車牌就是恐嚇，就是侵犯隱私權，綠色恐怖進入南投縣了！」

▲民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧。（圖／蔡培慧競選總部提供）

林昆熠回顧，蔡培慧在行政院中辦執行長任內曾請他到辦喝茶、二度到他公司拜訪，尋求支持，平時參加惠德宮活動也會噓寒問暖；他礙於理念無法加入其競選團隊，也曾表示希望蔡能諒解，「但不能因為我不支持她，開始羅織罪名！」並反批蔡競總發言人暨現任集集鎮長陳紀衡，在上班時間帶著大批縣議員候選人穿著競選背心到警局施壓辦案，「難道沒有違反行政中立？」

林昆熠也質疑蔡培慧先前說有支持者被恐嚇，不去報警反透過媒體放話，被鄉親質疑自導自演後就改變策略，抹黑許淑華的輔選人士、透過媒體把他抹黑成惡人，但他也曾參選過、了解選舉事務，酸道「沒有人會去恐嚇一個選情低迷、當選無望的候選人。」

林昆熠砲轟，綠營這次在南投提名的候選人，有人偷竊、有人貪污，還有詐領助理費，都經法院判刑確定，他只不過支持許淑華，既沒偷竊、也沒貪污，「問個車牌就成了你們口中的壞人」，指蔡培慧報警不實控訴已涉及誣告罪，另指他與黑道關係密切，更涉及公然侮辱罪及毀謗罪，將提出告訴。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
清冠一號公費對象放寬　再增4類人
河粉店「裸體圍裙」上菜！　6粒渾圓巨乳快遮不住
烏克蘭又遇襲！一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中
男自製標籤條碼！　5次到家樂福換標「高價低買」
快訊／30多歲男「快篩陽心衰竭」　確診到死亡僅3天
快訊／新北7719例最多　各縣市確診分佈曝
快訊／今增41364本土　36人死亡
LIVE／連假後疫情升溫？　指揮中心最新說明
「2023台灣燈會」2／5北市登場！2024、2025年舉辦
小孩玩公園溜滑梯「手指削掉一片肉」！　家長嚇：不敢再去
台積電下殺到401.5！　台股崩掉近600點
ETtoday入圍卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文頻南下雲林輔選！　張麗善「臨時抱佛腳」：民眾眼睛選亮

王世堅同框黃珊珊　陳時中今喊：我們一直是好朋友

公督聯盟點名4度缺席立院質詢　鄭運鵬：時間不足請大家體諒

農委會跳過張麗善！冷鏈物流計畫被擱置2年　選前才來開支票

侯辦頻指林佳龍政見抄襲　林競辦：再不拿出證據就提告

他預言18歲公投不會過！　痛批「跨黨派」修憲瑕疵：18歲可參選？

遭控侵犯蔡培慧隱私、危及安全　許淑華陣營：問車牌就變壞人？

許淑華陣營LINE群討車號　蔡培慧競總報警！他喊冤將提告

謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割　黃希賢批謝：一再投機取巧

「支持九二對岸也不會跟你對話」　李戡：它忙於解決你這個分歧

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

蔡英文頻南下雲林輔選！　張麗善「臨時抱佛腳」：民眾眼睛選亮

王世堅同框黃珊珊　陳時中今喊：我們一直是好朋友

公督聯盟點名4度缺席立院質詢　鄭運鵬：時間不足請大家體諒

農委會跳過張麗善！冷鏈物流計畫被擱置2年　選前才來開支票

侯辦頻指林佳龍政見抄襲　林競辦：再不拿出證據就提告

他預言18歲公投不會過！　痛批「跨黨派」修憲瑕疵：18歲可參選？

遭控侵犯蔡培慧隱私、危及安全　許淑華陣營：問車牌就變壞人？

許淑華陣營LINE群討車號　蔡培慧競總報警！他喊冤將提告

謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割　黃希賢批謝：一再投機取巧

「支持九二對岸也不會跟你對話」　李戡：它忙於解決你這個分歧

職軍哥月薪8萬！40歲「存不到10萬」喊不敢生病　網見1句話傻住了

史上最大規模！「2023台灣燈會」2／5回歸台北　4大燈區亮點、時間

BMW「大改款跨界休旅」剛上路就被抓到！看起來就像小一號X4

最多活半年？大貓熊團團罹腦瘤後「身體狀況曝光」　動物園回應了

快訊／前南山雙冠主帥許時清轉戰T1職籃　成中信特攻球員發展教練

《嗨！營業中》遭姚元浩頻頻糾正！浩子罕動怒：你叫他來

蔡英文頻南下雲林輔選！　張麗善「臨時抱佛腳」：民眾眼睛選亮

台南新市區塑膠回收廠大火　奇美餐車到場為打火兄弟提供餐飲

清冠一號公費對象「增4類人」　羅一鈞曝最新討論進度！

把畜牧廢水變肥水　台東環保局歡迎農民一同加入

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

橘色惡魔主秀國慶大會！媒體人質疑「合理嗎」　百名網友反應一面倒

「全台最正議員」cosplay間諜家家酒　超美扮相網喊：賴品妤對手出現啦

獨／大巨蛋沒使照　燈會副燈改移松菸

吳淑珍再動手術　防止惡性腫瘤蔓延

送給「橘色惡魔」最後一份禮物　72小時趕製紀念郵摺曝

他點蔡英文國慶演說2問題　深藍因一句話火大也沒意義

義務役期何時延長？　邱國正：最快後年元旦

1126後才公告兵役延長？　邱國正：哪天選舉我都不太去注意

蔡英文國慶演說惹議？　媒體人給80分大讚「中華民國沒有不見」

韓國瑜高雄復出「連噴金句」　陳其邁說話了

館長怒嗆陳時中「約3次不敢來」　林佳龍約了就來

影／陳時中北投市場掃街被嗆「說謊騙子」　支持者喊凍蒜

國慶酒會48國貴賓同慶　芋頭連結台帛友誼畫面曝光

若王世堅挺黃珊珊會如何？　陳時中：黨有黨紀

更多熱門

相關新聞

許淑華陣營LINE群討車號　蔡培慧競總報警

許淑華陣營LINE群討車號　蔡培慧競總報警

國民黨南投縣長候選人許淑華競選團隊副主委林昆熠，日前於LINE群組中公開徵求民進黨對手蔡培慧座車車號，綠營認定有侵犯隱私、人身安全之虞，今天報警處理；身兼草屯惠德宮董事的林昆熠則公開喊冤，因為注意到蔡培慧搭乘的豪華路虎名車，才會探詢車號，以利未來廟方舉辦活動時安排停車位和動線，反控綠營誣告、將他與黑道連結，將提出妨害名譽告訴。

鄉民為對手站台！突掀陳年舊事　他火大提告

鄉民為對手站台！突掀陳年舊事　他火大提告

黃希賢批謝國樑：一再投機取巧

黃希賢批謝國樑：一再投機取巧

陳時中談話頻惹議　他：沒有進入到選戰的狀態

陳時中談話頻惹議　他：沒有進入到選戰的狀態

多份民調領先　謝國樑：有信心贏得選戰

多份民調領先　謝國樑：有信心贏得選戰

關鍵字：

2022九合一大選南投縣長蔡培慧民進黨許淑華國民黨隱私權

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

即／東部海域03：25地震！全台有感

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面