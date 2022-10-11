許淑華陣營LINE群討車號　蔡培慧競總報警！他喊冤將提告

▲蔡培慧報警指許淑華競選團隊副主委林昆熠，於LINE群組中公開徵求其座車車號，有侵犯隱私、人身安全之虞。（圖／翻攝「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣長候選人許淑華競選團隊副主委林昆熠，日前於LINE群組中公開徵求民進黨對手蔡培慧座車車號，綠營認定有侵犯隱私、人身安全之虞，今天報警處理；身兼草屯惠德宮董事的林昆熠則公開喊冤，因為注意到蔡培慧搭乘的豪華路虎名車，才會探詢車號，以利未來廟方舉辦活動時安排停車位和動線，反控綠營誣告、將他與黑道連結，將提出妨害名譽告訴。

蔡競總發言人陳紀衡今天與縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢前往草屯警分局報案；根據「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」臉書粉專揭露，林昆熠日前在LINE群上留言道「請大家把今天晚上蔡培慧去草屯保安宮的路虎坐（應為座）車跟車牌號碼郗（應為都）po上來。」

▲蔡培慧表達座車車牌遭對手陣營公然索取的憂心。（圖／蔡培慧競選總部提供）

陳紀衡和沈夙崢指出，林昆熠是現任草屯鎮農會理事長，過去曾被媒體爆出2011年於酒店打人，並與地方黑道勢力關係密切，過去擔任縣議員時還曾公開力挺貪污判刑450年的李朝卿復職，可謂是南投黑金政治勢力的支持者。

曾琮愷表示，蔡培慧上週才向總統蔡英文表達支持者遭到恐嚇的憂心，日前參加草屯保安宮活動後，林昆熠卻在300多人的LINE群組公開徵求其座車車號，完全不知其用意何在，不免令人懷疑蔡培慧的日常行程、人脈網絡以及人身安全均受到一定程度威脅，也讓支持者非常擔心蔡的安危。

陳紀衡強調，許淑華上周才前往縣警局表達要求南投乾淨選風，其團隊卻有嚴重侵犯個人隱私、人身安全的疑慮，也對蔡培慧的支持者產生各種身心壓力，呼籲許淑華不要說一套做一套，放任團隊成員做出敗壞選風的行為。