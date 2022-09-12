「九二共識一中各表不能改變」　朱立倫：我們講我們的不就各表？

▲朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

海基會與海協會「香港會談」今年滿30周年，在中國大陸官媒《人民政協報》10日刊登一篇文章，不僅強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」，更批評國民黨扭曲九二共識，立場搖擺和倒退，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。對此，國民黨主席朱立倫12日表示，國民黨黨章黨章裡，就是九二共識一中各表，原汁原味，不能改變；朱也說，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」

《人民政協報》該篇文章標題為〈正本清源！「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」〉，強調九二共識只有一中，沒有各表。內文引述一名「兩岸觀察人士」的說法指出，無論是九二共識或一中各表，還是「一中各表的九二共識」，兩岸都必須對其正本清源；該人士也稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海基會與海協會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

此外，文中訪問南京大學台灣研究所所長劉相平，劉批評，國民黨由於自身努力不夠，在島內多次選舉中敗北，其自我反省能力欠缺，反而怪罪「九二共識」，扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法，加劇了兩岸關係的緊張，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。

對此，朱立倫12日上午表示，兩岸關係是國民黨長期以來以穩健務實累積，九二共識在黨章黨綱裡講得非常清楚，就是九二共識一中各表，原汁原味，不能改變，這是國民黨堅定的立場，且兩岸本來就是求同存異，大家相互和平；持續交流，相信這是國人的期待。

對於這次大陸官媒的說法是因朱立倫走親美路線，朱立倫強調，「親美、友日、和陸」三者缺一不可，尤其兩岸關係要能夠和平，過去黨章黨綱規定都是延續，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」