　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

若民進黨拋棄「九二共識」基礎　馬曉光：兩岸關係必受損害動盪

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。國台辦發言人馬曉光、朱鳳蓮、中央台辦研究局局長仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會。（圖／記者任以芳攝）

 記者任以芳／北京報導

中共中央宣傳部於今（21）日上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈。談及今年是「九二共識」達成30週年，民進黨上台後拒不承認「九二共識」，造成兩岸官方交流「已讀不回」，但至今大陸方面始終堅持「九二共識」，主要意義是什麼？中共中央台辦宣傳局局長馬曉光指出，「九二共識」是兩岸關係和平發展定海神針，當初能達成一共識，關鍵在雙方堅持一個中國的重大原則問題上明確表明態度，同時妥善處理分歧，體現雙方求同存異的政治智慧。

中共中央宣傳部於今舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮介紹中共黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況。

馬曉光說，「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎，是推動兩岸關係和平發展的定海神針。“九二共識”的重要性，關鍵在於體現了兩岸同屬一箇中國的歷史事實和法理基礎，回答了兩岸關係根本性質問題，攸關臺海地區和平穩定和兩岸同胞利益福祉。

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。國台辦發言人馬曉光、朱鳳蓮、中央台辦研究局局長仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央台辦宣傳局局長馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光回顧「九二共識」協商過程。1992年，經兩岸雙方授權，海協會與台灣海基會透過香港會談及其後的函電往來，達成各自以口頭方式表述」海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，後被為「九二共識」。兩岸達成「九二共識」的歷史事實是非常清楚的。構成共識的內容是經過協商、相互認可的兩段具體文字。

他進一步闡述，海基會的表述是，「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一箇中國的原則，但對於一箇中國的涵義，認知各有不同。」海協會的表述是，「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一箇中國的政治涵義。」在兩段文字中，雙方都表明了堅持一箇中國原則、追求兩岸統一的基本態度，要義是「海峽兩岸同屬一箇中國，共同努力謀求國家統一」。

馬曉光指出，對一個中國的政治涵義，海基會表示「認知各有不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」，作了求同存異的處理。這一共識之所以能達成，關鍵在於雙方在堅持一個中國這一重大原則問題上明確表明了態度，同時也妥善處理了分歧，體現了雙方求同存異的政治智慧，是兩岸同胞的寶貴財富。

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

▲日前，大陸國台辦連推八集「九二共識」微講座 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

馬曉光表示，有了「九二共識」，才有了「汪辜會談」及其後兩會一系列的協商談判，並且達成了諸多共識，推動兩岸關係發展和改善。2014年2月，國台辦和台灣方面的陸委會在共同確認「九二共識」的政治基礎上建立了常態化聯絡溝通機制，實現了兩部門負責人的多次互訪。2015年11月7日，兩岸領導人舉行歷史性的會晤，對堅持「九二共識」作出了共同確認。2016年，民進黨當局上台後拒不承認「九二共識」，加緊進行「台獨」分裂活動，嚴重衝擊兩岸關係的和平發展。

他稱，兩岸關係發展事實反覆證明，堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，兩岸關係才能和平穩定發展，兩岸同胞才能受益，台海和平穩定才有保障。如果動搖甚至圖謀拋棄這個基礎，兩岸關係必然受到損害、陷入動盪，兩岸同胞利益也將受損。

最後，馬曉光呼籲，希望廣大台灣同胞認清「九二共識」重要意義，珍視和維護「九二共識」，反對和抵制「台獨」分裂行徑，推動兩岸關係回歸正軌。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／蛇蠍女聯手25歲小王殺夫焚屍　無期撤銷改判16年
大哥假釋恐生變！出獄接風「囂張放炮嗆警」　14人被逮
快訊／新北警痛毆路人！　亂抓人畫面曝光
快訊／曾任3總統御醫！　心臟權威姜必寧離世
女蛇頭狂送23台灣妹去柬埔寨！　竟30萬交保...檢方抗告
跨聯盟籃球賽爆衝突！　他出拳轟頭遭奪權出場
快訊／TOYOTA台灣「5新車售價調整」　名單一次看
和美小兄妹「生母不願扶養」　可憐內情曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

若民進黨拋棄「九二共識」基礎　馬曉光：兩岸關係必受損害動盪

36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一　陸網喊：希望一國一制

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃　調監視器見「元凶」傻眼

上班去挪車！OL被主管罰「穿高跟鞋蛙跳50下」氣檢舉　隔天遭停職

陸反制美打「台灣牌」　朱鳳蓮：針對台獨和外部勢力不是台灣同胞

湖南97地「特旱」洞庭湖底龜裂　驚現大量「帶刺魚乾」

王毅晤索羅門群島外長　讚「建交是典範」：給人民帶來實在的福祉

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

若民進黨拋棄「九二共識」基礎　馬曉光：兩岸關係必受損害動盪

36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一　陸網喊：希望一國一制

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃　調監視器見「元凶」傻眼

上班去挪車！OL被主管罰「穿高跟鞋蛙跳50下」氣檢舉　隔天遭停職

陸反制美打「台灣牌」　朱鳳蓮：針對台獨和外部勢力不是台灣同胞

湖南97地「特旱」洞庭湖底龜裂　驚現大量「帶刺魚乾」

王毅晤索羅門群島外長　讚「建交是典範」：給人民帶來實在的福祉

NARA Thai高雄首店9／24開幕　10／10前4人同行送涼拌木瓜絲

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

越南恐怖作品《The Death》獲極度好評　日玩家點破真相：開發者是百萬YTer

曾怒嗆粉絲幻想症！黃子韜又被拍「帶徐藝洋回家」　網友留言酸爆

國1北上315.4公里匝道車禍！　聯結車失控側翻...1人受傷

遭批「起乩」！蔣萬安：陳時中聽到疫苗採購就「見笑轉生氣」

聯手25歲小王殺夫焚屍　蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年

被蘇奕晉揮拳後腦勺　陳孝榕：學長看我像塊肉

國1北上自小客車硬切外線道　禮儀車失控翻覆...駕駛驚嚇跌坐路肩

剩3隻腳也不怕！　勇橘上跑步機狂奔「跌倒就再爬起來」感動千人

大UU妹回憶甩蜜蜂！　網友暴動：再甩一次嘛

大陸熱門新聞

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

女子肛門鑽出白色長條！體內竟有4.9公尺絛蟲

回收孕婦尿54元／kg！專家揭原因

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一

學餐超噁新菜番茄炒月餅！學生嚇呆瘋搶

上班去挪車！OL被罰穿高跟鞋蛙跳50下

國台辦：統一後財政收入用於改善民生

手遊《羊了個羊》遭舉報　暗指疫情陽了又陽

送餐遭保全一拳KO！他撂外送者聯盟爆氣開扁

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

「一晚連口62人把自己也口死了」　文章避敏感詞網笑噴

辣妹網紅「宣布結婚」遭全網唱衰！谷底翻身變勝利組

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃

飲料「沒去冰」！女子氣炸整杯狂灑店內

更多熱門

相關新聞

反制美打「台灣牌」　朱鳳蓮：針對台獨和外部勢力

反制美打「台灣牌」　朱鳳蓮：針對台獨和外部勢力

大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日主題聚焦對台工作和兩岸關係發展情況。中外媒體關注美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發兩岸動盪，解放軍進行「圍台軍演」引起 台灣民眾憂慮。大陸方面如何應對美國打「台灣牌」？大陸中央台辦副局長朱鳳蓮今（21）日重申，大陸方面採取一系列反制行動，主要針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，不是廣大台灣同胞，並且強調「台獨」是絕路，只會把台灣同胞推入險境。

國台辦：將推出「新舉措」打擊台獨

國台辦：將推出「新舉措」打擊台獨

國台辦：統一後財政收入用於改善民生

國台辦：統一後財政收入用於改善民生

美加艦隊過台海　共軍東部戰區回應

美加艦隊過台海　共軍東部戰區回應

國防部證實美、加艦隊由南向北通過台海　「我周邊海空域狀況正常」

國防部證實美、加艦隊由南向北通過台海　「我周邊海空域狀況正常」

關鍵字：

九二共識台海國台辦馬曉光

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面