「沒有各表，就沒有九二共識」　郝龍斌反駁大陸官媒　

▲郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

海基會與海協會「香港會談」今年滿30周年，在中國大陸官媒《人民政協報》10日刊登一篇文章，不僅強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」，更批評國民黨扭曲九二共識，立場搖擺和倒退，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。對此，國民黨前副主席郝龍斌表示，九二共識跟一中各表不可分割，希望兩岸在一中各表的九二共識基礎上，繼續發展兩岸關係。

《人民政協報》該篇文章標題為〈正本清源！「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」〉，強調九二共識只有一中，沒有各表。內文引述一名「兩岸觀察人士」的說法指出，無論是九二共識或一中各表，還是「一中各表的九二共識」，兩岸都必須對其正本清源；該人士也稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海基會與海協會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

此外，文中訪問南京大學台灣研究所所長劉相平，劉批評，國民黨由於自身努力不夠，在島內多次選舉中敗北，其自我反省能力欠缺，反而怪罪「九二共識」，扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法，加劇了兩岸關係的緊張，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。

針對大陸官媒的說法，郝龍斌12日上午受訪表示，兩岸在九二年達成的共識，是一中各表的九二共識，所以九二共識跟一中各表是不可分割的，沒有各表，就沒有九二共識。如果台灣跟大陸之間共同認知的共識被推翻的話，當然這個共識就不存在。

對於這次大陸官媒的說法是因朱立倫訪美時過度親美，郝龍斌指出，兩岸和平穩定是大家在一個共識基礎之下，共同來努力；兩岸之所以在前總統馬英九執政時能夠和平穩定、經濟發展，甚至沒有軍演發生、軍機繞台，最主要的就是有一中各表的九二共識。

郝龍斌也說，希望兩岸在一中各表的九二共識基礎上，繼續發展兩岸關係，而「親美友日和陸」是國民黨既定政策。