　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒有各表，就沒有九二共識」　郝龍斌反駁大陸官媒　

▲郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

海基會與海協會「香港會談」今年滿30周年，在中國大陸官媒《人民政協報》10日刊登一篇文章，不僅強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」，更批評國民黨扭曲九二共識，立場搖擺和倒退，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。對此，國民黨前副主席郝龍斌表示，九二共識跟一中各表不可分割，希望兩岸在一中各表的九二共識基礎上，繼續發展兩岸關係。

《人民政協報》該篇文章標題為〈正本清源！「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」〉，強調九二共識只有一中，沒有各表。內文引述一名「兩岸觀察人士」的說法指出，無論是九二共識或一中各表，還是「一中各表的九二共識」，兩岸都必須對其正本清源；該人士也稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海基會與海協會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

此外，文中訪問南京大學台灣研究所所長劉相平，劉批評，國民黨由於自身努力不夠，在島內多次選舉中敗北，其自我反省能力欠缺，反而怪罪「九二共識」，扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法，加劇了兩岸關係的緊張，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。

針對大陸官媒的說法，郝龍斌12日上午受訪表示，兩岸在九二年達成的共識，是一中各表的九二共識，所以九二共識跟一中各表是不可分割的，沒有各表，就沒有九二共識。如果台灣跟大陸之間共同認知的共識被推翻的話，當然這個共識就不存在。

對於這次大陸官媒的說法是因朱立倫訪美時過度親美，郝龍斌指出，兩岸和平穩定是大家在一個共識基礎之下，共同來努力；兩岸之所以在前總統馬英九執政時能夠和平穩定、經濟發展，甚至沒有軍演發生、軍機繞台，最主要的就是有一中各表的九二共識。

郝龍斌也說，希望兩岸在一中各表的九二共識基礎上，繼續發展兩岸關係，而「親美友日和陸」是國民黨既定政策。

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
大豹溪驚險一瞬！水安隊挨轟「主辦烤肉」　網1關鍵反轉：別苛責
「租客不能停車」他被嗆再停直接移走　6千人力挺曝1關鍵
鯉魚潭踩天鵝船離奇消失　他3天後漂水面已成冰冷遺體
台南烤肉大火孫女救公嬤3死　雙親哭紅眼：只是出去一下
台中男自撞路邊2轎車慘死！　酒測值1.04
李易峰扯「楊冪出軌墮胎」黑料！　脫粉文抖造謠內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲留錢坑給下任市長？　議員：敬老卡2030年總支出爆增到18億

陸軍官員赴美試乘「地表最強」M1A2T戰車　當前採購進度曝

郝龍斌：政商界想捐疫苗都遭民進黨阻攔　陳時中不適合當台北市長

「沒有各表，就沒有九二共識」　郝龍斌反駁大陸官媒　

柯文哲痛恨「護航高端」　陳時中反擊：講這種話的人要反省

吳伯雄跌倒「血流如注」　「3個幸好」保命住院一週缺席全代會

曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

陳水扁封陳時中「健保總額制之父」　讚他當年獨排眾議有「霸性」

民眾黨北市小雞選情告急？　他曝內部民調嘆：除學姊都在安全名單外

快訊／慈濟去年採購疫苗被勸阻？　政院5點澄清：實無官員加以阻擋之事

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

柯文哲留錢坑給下任市長？　議員：敬老卡2030年總支出爆增到18億

陸軍官員赴美試乘「地表最強」M1A2T戰車　當前採購進度曝

郝龍斌：政商界想捐疫苗都遭民進黨阻攔　陳時中不適合當台北市長

「沒有各表，就沒有九二共識」　郝龍斌反駁大陸官媒　

柯文哲痛恨「護航高端」　陳時中反擊：講這種話的人要反省

吳伯雄跌倒「血流如注」　「3個幸好」保命住院一週缺席全代會

曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

陳水扁封陳時中「健保總額制之父」　讚他當年獨排眾議有「霸性」

民眾黨北市小雞選情告急？　他曝內部民調嘆：除學姊都在安全名單外

快訊／慈濟去年採購疫苗被勸阻？　政院5點澄清：實無官員加以阻擋之事

E奶妹、鄰家女孩讓老司機暴動！高雄SPA會館藏春色...辣照盜來的

第一隊！道奇連續10年晉級大聯盟季後賽　分區封王M2

日本開放自由行最新進度曝　達人：對！就是這個光！

不在藝文特區！　桃園靠一行業所得134.1萬奪最富里

又神又暖！700轟M3　普神貼心送出697轟球原因有洋蔥

鄉代候選人拜票婉拒喝酒！遭三字經狂譙　「鋁罐啤酒」狠砸臉

看球看到「火燒車」　NFL海豚主場疑似烤肉釀火災

衝！「京都70年正宗鰻料理」超商就有　搶吃鰻肝串、蒲燒鰻茶碗蒸

大豹溪驚險一瞬！水安隊挨轟「主辦烤肉活動」　網1關鍵反轉：別苛責

砸27億元！23歲正妹「買下上市公司」　名下13公司神秘背景曝

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...網友笑：收門票啦

政治熱門新聞

陳水扁封陳時中「健保總額制之父」　讚他當年獨排眾議有「霸性」

民眾黨北市小雞選情告急？　他曝內部民調嘆：除學姊都在安全名單外

擋BNT？柯：最痛恨陳時中的事

快訊／慈濟去年採購疫苗被勸阻？　政院5點澄清：實無官員加以阻擋之事

美將審台灣政策法！藍議員批刺激中方　喊「台人別犯賤」：我不想睡帳篷

北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

新「國民岳父」現身！徐定禎辣模女兒曝光　助選拚翻轉苗栗

去年採購疫苗被勸阻？　慈濟基金會澄清：非秘辛、勿做泛政治化聯想

曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

議員cosplay安妮亞　「真面目」驚豔2萬人

「朱立倫已失去2024總統門票」　學者分析專訪內容：得了幼稚病

民進黨桃園市有機會神逆轉？　沈富雄曝關鍵：現在就有這種跡象

柯文哲痛恨「護航高端」　陳時中反擊：講這種話的人要反省

吳伯雄跌倒「血流如注」　「3個幸好」保命住院一週缺席全代會

更多熱門

相關新聞

吳伯雄跌倒「血流如注」　「3個幸好」保命住院一週缺席全代會

吳伯雄跌倒「血流如注」　「3個幸好」保命住院一週缺席全代會

國民黨全國黨代表大會8月底於桃園國立體育大學綜合體育館舉行，當時黨主席朱立倫透露黨內大老吳伯雄缺席是因身體因素考量，如今吳伯雄親自曝光原因，稱上月深夜在家跌倒，頭部血流流如注，當下不醒人事送醫急救，住院一週。

媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

「朱立倫已失去2024總統門票」　學者分析專訪內容：得了幼稚病

「朱立倫已失去2024總統門票」　學者分析專訪內容：得了幼稚病

台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

關鍵字：

九二共識一中各表國民黨郝龍斌中國大陸

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

「微風女神」熱戀媒體大亨！拍肩洩情侶關係

李易峰開房看謎片私照流出！　遭爆「選妃」拍戲飯店藏嬌

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面