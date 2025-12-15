不想再當馬維拉！　馬英九貼「與賴清德球場AI圖」嘆：我還要救援幾次

▲馬英九發文。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者郭運興／台北報導

前總統馬英九卸任後，經常在爭議議題討論時，遭民進黨提到過往論調、政策批評，被外界戲稱是救援投手「馬維拉」，總統賴清德更在上周表態反對年金改革時表示「2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」。對此，馬英九今（15日）幽默貼出一張自己站在投手丘、賴清德在板凳席的AI圖直言「我還要再救援幾次」。

總統賴清德12日發文表態，年改絕對不能、也不該走回頭路，自己相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。「為了台灣的下一代，台灣一定要團結，我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

但文中卻再度提到「2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」。

卸任後仍不斷遭民進黨拿出來批評的馬英九，今天首度以幽默的形式回應，發文貼出一張AI圖，圖片中他站在棒球場的投手丘身穿印有「MA」的球衣直言，「我不要再當救援投手了」，而坐在板凳席的教練則是賴清德，更配上對話「叫你上就上，還敢給我含扣」！球場的廣告看板也被換成「綠色執政，品質保證，百工百頁標軍火，萬水千山種光電」。馬英九則表示「我還要救援幾次….」