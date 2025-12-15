爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

▲立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、立委邱志偉今就台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）進入實質審查的可能時程與關鍵條件進行說明。（圖／立委邱志偉國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、立委邱志偉今（15日）與當代日本研究學會長、成功大學政治系教授王宏仁共同召開記者會，就台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）進入實質審查的可能時程與關鍵條件進行說明。邱志偉表示，將於今日啟程前往日本國會展開國會外交，向日方高層與友台國會議員說明台灣入會的準備與戰略意義，爭取日本持續支持台灣加入CPTPP。

邱志偉指出，日本是CPTPP核心成員之一，長期在區域經貿治理與高標準制度規範中扮演關鍵角色。台灣自 2021 年 9 月正式提出入會申請以來，在他擔任經濟委員會召委任內，已持續推動國內法規調整與制度改革，展現全面對接CPTPP高標準。此行希望透過與日本國會層級、經濟與產業相關重要官員的直接溝通，進一步深化日方對台灣入會的助力與可行性，並與日方深化在半導體AI領域的經貿合作。

邱志偉強調，在全球供應鏈重組與地緣政治快速變動的背景下，CPTPP已不僅是傳統的經貿協定，更是以規則、價值與制度為基礎的夥伴結盟。台灣與日本同為民主夥伴與自由市場經濟體，面對威權體制將經貿工具政治化的風險，更有責任在CPTPP架構內共同守護高標準貿易秩序。

他期盼，日本能在協定內發揮領導影響力，協助推動成立「台灣入會工作小組」，為後續實質談判奠定制度化基礎，進一步強化印太地區的經濟韌性。雖然今年11月澳洲已舉行CPTPP第9次部長級執委會，並未將台灣放進入會程序的成員之中，但各國均充分認知台灣完全符合CPTPP高標準，這也是未來本策進會將透過國會外交，持續向各國說明的重點。

王宏仁表示，2026年是台灣加入CPTPP的關鍵時刻，「天時、地利、人和」首次同時具備。日本長期支持台灣入會，而目前國際社會對中國將經濟、稀土武器化的疑慮升高，使各國更不可能支持中國加入CPTPP，台灣反而成為最能體現自由貿易精神的穩定夥伴。

王宏仁強調，依照CPTPP的「奧克蘭三原則」，台灣完全符合高標準規範，也具備履行貿易承諾的能力，「現在唯一要努力的是取得所有會員國的共識」。明年越南將擔任輪值主席國，核心任務是說服越南把台灣的入會申請正式排入「成立工作小組」的議程中，讓程序啟動。

他指出，總統賴清德的「經濟日不落帝國」、外交部長林佳龍的「榮邦計畫」與「三鏈戰略」都是可向越南展示的具體合作工具，能讓越南看到促成台灣入會將帶來產業升級、供應鏈合作、科技投資等實質利益。「只要越南願意跨出這一步，台灣加入CPTPP的道路就真正開始展開」。