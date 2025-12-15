　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

▲▼立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、立委邱志偉今（15日）與當代日本研究學會長、成功大學政治系教授王宏仁共同召開記者會，就台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）進入實質審查的可能時程與關鍵條件進行說明。（圖／立委邱志偉國會辦公室提供）

▲立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、立委邱志偉今就台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）進入實質審查的可能時程與關鍵條件進行說明。（圖／立委邱志偉國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、立委邱志偉今（15日）與當代日本研究學會長、成功大學政治系教授王宏仁共同召開記者會，就台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）進入實質審查的可能時程與關鍵條件進行說明。邱志偉表示，將於今日啟程前往日本國會展開國會外交，向日方高層與友台國會議員說明台灣入會的準備與戰略意義，爭取日本持續支持台灣加入CPTPP。

邱志偉指出，日本是CPTPP核心成員之一，長期在區域經貿治理與高標準制度規範中扮演關鍵角色。台灣自 2021 年 9 月正式提出入會申請以來，在他擔任經濟委員會召委任內，已持續推動國內法規調整與制度改革，展現全面對接CPTPP高標準。此行希望透過與日本國會層級、經濟與產業相關重要官員的直接溝通，進一步深化日方對台灣入會的助力與可行性，並與日方深化在半導體AI領域的經貿合作。

邱志偉強調，在全球供應鏈重組與地緣政治快速變動的背景下，CPTPP已不僅是傳統的經貿協定，更是以規則、價值與制度為基礎的夥伴結盟。台灣與日本同為民主夥伴與自由市場經濟體，面對威權體制將經貿工具政治化的風險，更有責任在CPTPP架構內共同守護高標準貿易秩序。

他期盼，日本能在協定內發揮領導影響力，協助推動成立「台灣入會工作小組」，為後續實質談判奠定制度化基礎，進一步強化印太地區的經濟韌性。雖然今年11月澳洲已舉行CPTPP第9次部長級執委會，並未將台灣放進入會程序的成員之中，但各國均充分認知台灣完全符合CPTPP高標準，這也是未來本策進會將透過國會外交，持續向各國說明的重點。

王宏仁表示，2026年是台灣加入CPTPP的關鍵時刻，「天時、地利、人和」首次同時具備。日本長期支持台灣入會，而目前國際社會對中國將經濟、稀土武器化的疑慮升高，使各國更不可能支持中國加入CPTPP，台灣反而成為最能體現自由貿易精神的穩定夥伴。

王宏仁強調，依照CPTPP的「奧克蘭三原則」，台灣完全符合高標準規範，也具備履行貿易承諾的能力，「現在唯一要努力的是取得所有會員國的共識」。明年越南將擔任輪值主席國，核心任務是說服越南把台灣的入會申請正式排入「成立工作小組」的議程中，讓程序啟動。

他指出，總統賴清德的「經濟日不落帝國」、外交部長林佳龍的「榮邦計畫」與「三鏈戰略」都是可向越南展示的具體合作工具，能讓越南看到促成台灣入會將帶來產業升級、供應鏈合作、科技投資等實質利益。「只要越南願意跨出這一步，台灣加入CPTPP的道路就真正開始展開」。

在地緣政治漩渦中前行　台灣CPTPP挑戰升級

在地緣政治漩渦中前行　台灣CPTPP挑戰升級

今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，日前在澳大利亞墨爾本召開，討論包括台灣在內等7國的新申請案。在聯合宣言中決議立刻啟動與烏拉圭的加入談判，而對印尼、菲律賓與阿拉伯聯合大公國的申請，預計可望在 2026 年「視情況啟動」。

大陣仗！吳怡農、多位高雄議員陪同登記初選　許智傑：我是最大公約數

大陣仗！吳怡農、多位高雄議員陪同登記初選　許智傑：我是最大公約數

台灣首位赴日祝賀立委！　邱志偉見證高市早苗就任首相

台灣首位赴日祝賀立委！　邱志偉見證高市早苗就任首相

綠委批對南非晶片制裁若玩狼來了　國家尊嚴就不見

綠委批對南非晶片制裁若玩狼來了　國家尊嚴就不見

高市早苗有望成首相！助台入CPTPP？　外交部這樣說

高市早苗有望成首相！助台入CPTPP？　外交部這樣說

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

