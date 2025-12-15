　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍猛打軍火商背景　綠黨團舉「施華洛世奇」反擊：跨界軍工是國際趨勢

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（15日）上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，並於會後回應輿情。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（15日）上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」被揭以5.7億得標國防部RDX炸藥採購案後，陸續幾項國軍標案被質疑是否涉弊。民進黨政策會執行長吳思瑤今（15日）指出，「跨界軍工」是國際趨勢，為何在台灣就被在野黨打成有所不法？呼籲在野黨停止這些惡質惡意的爆料。黨團副幹事長沈伯洋也奧地利著名水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）也有做狙擊鏡為例，批評國民黨擠牙膏式爆料欺負國人對軍事的不了解，並利用資訊落差造謠。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（15日）上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會。

鍾佳濱表示，國防部長顧立雄已清楚說明，這20幾年來，包括火藥原料等國軍軍品採購，只要符合合約規定，能取得當地國政府的輸出許可、經濟部認可和原廠認證，就能履約。

吳思瑤指出，各行各業都不應過度質疑其過去做了什麼，現在就不能投入什麼，這是非常錯置的邏輯，也是不正確的觀念，立法院有113個立委，不是每個人原始工作就是政治工作，「以我們在場的4位委員，有補教老師、有出版產業、有游泳教練，還有我這個搞文化工作的」。換言之，擔任立委工作必須通過一定民主程序——選舉，相關資格都會在選舉過程接受民意檢驗，盪選後靠的是實力、專業表現。

吳思瑤說，同樣在國防採購，貼標籤無助於國防發展，強化軍工產業才是台灣現階段最重要的國家利益，民進黨團反對汙名化這些參與軍工產業採購的廠商，這是惡意的政治攻擊。

吳思瑤強調，第一，國防自主就是要開放參與；第二，國防自主就是要打造更多方參與的國防供應鏈。採購制度要防弊，更要能夠興利；第三，重視廠商是要看他能不能取得合格資格、國際原廠的輸出許可，應當鼓勵廠商公平競爭的原則，而後資格沒問題，再進入履約能力的檢驗。

吳思瑤指出，「跨界軍工」是國際趨勢，不只在台灣，世界各國為了強化國防的供應鏈、產業鏈，都非常歡迎所有產業投入國防產業提升，為何在台灣就被在野黨打成有所不法？請在野黨停止這些來路不明、惡質惡意的爆料。

沈伯洋也說，國民黨每天擠牙膏式的爆料，是在欺負國人對軍事的不了解，利用資訊落差造謠。他舉例，大家都知道奧地利施華洛世奇（Swarovski）是做水晶的，但它也有做狙擊鏡；韓國韓華（Hanwha）也有做保險、百貨零售，「但它是K9自走砲最重要的出口商」。

沈伯洋指出，若藍白繼續打下去，不只跟傅崐萁當時說的，要讓民進黨找不到人做官，還要讓民間不敢跟政府合作，不然就被藍白查水表、在記者會打，「這是想要讓台灣的廠商出現寒蟬效應」，不只癱瘓國防，還完全跟台灣作對。

陳培瑜批評，藍白就是以打弊之名，行阻止國防發展之實，讓更多人不敢投入相關產業，破壞台灣之盾發展的可能性，「如果藍白要爆料就請拿出證據，藍白要提告就請拿出證據，而不是一再的惡意爆料」。

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

