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得知復興航空停飛　旅行社老董狂賣3千張避險無罪確定

▲復興航空。（圖／記者季相儒攝）

 ▲復興航空停飛內線交易案，旅行社負責人無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

復興航空於2016年底爆發財務危機，當年11月底更爆發股票遭大賣上萬張的內線交易案件。檢調單位調查後，認為時任百順旅行社的負責人劉信平，疑似掌握內線消息而大賣3千多張股票，因此提起公訴。但最高法院審理後，判決劉信平無罪，全案確定。

復興航空是我國首家民營航空公司，2011年股票上市，當時風光成為我國第三間股票上市的航空公司。但公司於2014年7月間發生澎湖空難，2015年2月間發生基隆河空難，再加上諸多因素，讓公司逐漸陷入經營困境。

2016年11月21日爆發股票遭大量賣出1萬742張，比起前一個營業日僅成交398張暴增數百倍，引起金管會注意。復興航空隨即於11月22日申請停飛一日，並召開臨時董事會，會後宣布上市普通股停止交易；公司也宣布解散，成為台灣股市有史以來第一家直接宣布解散的公司。最後復興航空的股票於隔年2月間黯然下市。

復興航空解散後，檢調單位調查最後一個交易日異常交易的狀況，認為時任興航董座林明昇的嬸嬸林鄭珊珊、易飛網董事長周育蔚、百順旅行社負責人劉信平等4人，事先掌握內線消息而拋售股票，因此檢方對劉信平等人提起公訴。

一審將林鄭珊珊等3人判刑，但均宣告緩刑；至於劉信平則否認犯罪，一審遭判刑3年2月。全案僅劉信平上訴二審，二審則改判劉信平無罪。更一審、更二審也都認為無法證明劉信平事先由復興航空公司人員掌握公司停飛消息而大賣股票，均判決無罪。全案再上訴，最高法院11日駁回檢方上訴，判決劉信平無罪確定。

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