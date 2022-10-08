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超狂作弊手法！法律系學生原子筆刻整部刑事訴訟法　教授珍藏10年

▲▼西班牙一名法律系學生為了作弊，竟將整部西班牙刑事訴訟法刻在原子筆身上。（圖／翻攝自推特）

▲西班牙一名法律系學生為了作弊，竟將整部西班牙刑事訴訟法刻在原子筆身上。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

西班牙馬拉加大學法律系教授尤蘭達（Yolanda de Lucchi）最近在推特曬出照片，公開她10年前從學生那沒收來的11隻原子筆，曝光了這名學生當年為了作弊，將整部《西班牙刑事訴訟法》刻在原子筆上的超狂手法，在網上引起熱議。

據《世界報》報導，尤蘭達最近在推特上傳照片，秀出了11隻特別的原子筆。從畫面可見，這幾隻原子筆非常地與眾不同，它們身上有著密密麻麻的白色花紋，讓人眼花繚亂。尤蘭達解釋，這是她在清理抽屜時發現的「珍藏品」，而這些筆是她10年前從學生那裡沒收而來的。

原來，尤蘭達當年監考時，發現一位學生將整部《西班牙刑事訴訟法》刻在了11隻原子筆上，於是她將這些「小抄」沒收後，收在了抽屜裡。尤蘭達最近重新見到這幾隻筆後，想起了這段有趣的往事，並將它們放上推特分享，「藏在原子筆中的刑事訴訟法，這簡直就是藝術！」

尤蘭達的照片曝光後，立刻在網上吸引了逾25萬人按讚，甚至還有這名作弊學生的好友前來「認親」。這名友人放出另一張照片，展示「相同犯案手法」的另外幾隻原子筆，聲稱該生還有好幾隻類似的筆。

他形容，「我的這位好友用針代替筆，將條文全都寫在了原子筆的筆身上。為了方便查閱，他將每個章節的開頭都放在了原子筆的品牌BIC旁邊，還將原子筆的墨水一直灌到頂端，以便他能快速查閱條文。這真是一件完美的藝術品！」

不少網友看到這獨特的作弊手法後，紛紛笑道，「這名學生想必是抱著恭敬的心來完成這項神聖任務的」、「做這些小抄的時間和精力都能把條文背下來了吧」、「太狂了，這根本是藝術品的等級」。據悉，這名沉迷於在原子筆上刻法律條文的學生已完成其法律學位，現在是一名執業律師。

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