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大陸 大陸焦點 特派現場

華春瑩推文貼美國最高院門楣「孔子像」　諷美「說一套做一套」

▲大陸外交部部長助理兼發言華春瑩發推文，諷刺美國政府說一套做一套。（圖／翻攝Twitter）

▲大陸外交部部長助理兼發言華春瑩發推文，諷刺美國政府說一套做一套。（圖／翻攝Twitter，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩昨（9）日晚間發出推特（Twitter）文章，配圖選用美國最高法院門眉上的孔子、摩西及梭倫雕像，諷刺美國政府雖然彰顯多元、開放、包容的精神，卻在國際上卻在做相反的事情。大陸外交部長王毅也數次公開喊話，「敦促美方以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。」

▲大陸外交部部長助理兼發言華春瑩發推文，諷刺美國政府說一套做一套。（圖／翻攝Twitter）

《環球時報》報導，華春瑩發推稱，「美國最高法院（門楣）雕刻了來自中國、猶地亞（以色列古地名）和古希臘的先賢形象，以彰顯美國多元、開放、包容的精神。然而，美國現在在國際上卻在做相反的事情。這不諷刺嗎？」

公開資訊顯示，美國最高法院大樓的三角形門楣上從左至右雕刻著孔子、摩西和梭倫的人物雕像。雕像設計者雕塑家赫蒙·阿特金斯·麥克尼爾（（Hermon Atkins MacNeil）曾解釋創作初衷，「法律是文明的重要因素，美國的法律自然繼承或衍生於此前的文明中。因此，最高法院大樓的東側門楣雕像群寓意對源自東方的基本法律和戒律借鑒。摩西、孔子和梭倫被選為三大文明的代表，成為這一三角形門楣的中心雕像群。」

華春瑩推文針對美國在全球多個議題上表面上打著合作的旗幟，暗地卻不斷挑動其他國家和地區與大陸對立。包括美國推出的新版「印太戰略」，將「以台制華」納入區域戰略等。此外，美國官員公開呼籲對大陸進行長期激烈競爭，也可能升級成中美全面對抗，讓大陸國務委員兼外交部長王毅多次呼籲美國政府，「以實際行動體現拜登總統作出的中美關係相關承諾」。

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