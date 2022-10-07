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聯合國否決新疆人權提案　陸外交部：借新疆問題打壓不會得逞

▲▼維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

▲維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國人權理事會（Human Rights Council）6日就美國等10國提出的「針對新疆維吾爾自治區的人權現況展開辯論」草案展開表決，但最後草案以17票讚成對上19票反對的票數被否決。中國外交部6日深夜回應稱，借涉疆問題打壓遏制中國的圖謀將不會得逞。

據中國外交部網站消息，中國外交部發言人針對上述提問回應稱，一段時間以來，美國及一些西方國家反覆借涉疆問題造謠生事，打著人權旗號搞政治操弄，企圖抹黑中國形象、遏制中國發展。他們無視事實真相，在人權理事會散佈涉疆謊言謬論，炮製出一份所謂決定草案，企圖利用聯合國人權機構干涉中國內政，推進其「以疆制華」圖謀。

發言人說，國際社會的眼睛是雪亮的。雖然美國及一些西方國家竭力向其他成員國施壓，但這份決定草案仍遭到人權理事會多數成員特別是廣大發展中成員的強烈反對，美國等西方國家圖謀再次失敗。

發言人指出，涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題。經過艱苦努力，新疆已經連續5年多未發生暴恐事件，新疆各族人民的人權得到最大限度的保護。

發言人說，國際社會對美國等西方國家「以疆制華」的險惡圖謀心知肚明，對他們以人權為藉口干涉別國內政的卑劣伎倆深惡痛絕。近年來，包括廣大伊斯蘭國家在內的近百個國家連續在人權理事會、聯大三委等場合公開發聲，支持中國在涉疆問題上的正當立場，反對借涉疆問題干涉中國內政。事實一再證明，大搞人權問題政治化和雙重標準的行徑不得人心，借涉疆問題打壓遏制中國的圖謀不會得逞。

發言人稱，人權理事會真正應該關注和討論的是美國、英國等西方國家嚴重侵犯人權問題，包括系統性種族主義和種族歧視、侵犯難移民權利、槍支暴力泛濫、濫施單邊強制措施、海外軍事行動造成大量無辜民眾傷亡等，還廣大受害者一個公道，給國際社會一個交代。

發言人強調，中方奉勸美國等西方國家放棄政治操弄、造假抹黑和無理打壓，回到對話合作軌道上來，為國際人權事業發展真正做些實事。

另外，據外媒報導，由美西方國家牽頭提交的涉疆問題決定草案6日在聯合國人權理事會第51屆會議上進行表決，結果為19票反對、17票支持和11票棄權。這是聯合國人權理事會16年歷史上第二次出現草案表決未獲通過，被觀察家視為重挫西方人權的道德權威和聯合國的誠信。上述草案由美國、英國和加拿大等西方國家牽頭提交，要求就中國在新疆涉及侵犯人權的行為進行辯論。卡達、印尼、阿聯酋和巴基斯坦投下反對票。

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