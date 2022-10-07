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社會 社會焦點 保障人權

模特兒夢誘騙5少女性侵拍淫照8百張　淫狼補習班主任重判27年

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲男子逼少女拍下不雅照片，收藏8百多張。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園某補習班李姓主任，利用應徵內衣模特兒為名，誘騙少女拍下清涼照片，而後再以另外的帳號以散布不雅照為名，逼迫少女拍下更多的猥褻照片，甚至發生關係。一名少女因此遭拍下570張照片，還被迫使用牙刷拍下影片。一審將李男重判25年，案經上訴，高等法院7日二審加重改判27年。可上訴。

判決指出，被害最慘的少女小英（化名）向法官供述，2015年她國中1年級時，臉書上有一個頭像為女子的帳號，傳訊息告知她可以提供內衣模特兒的工作，於是她自拍數張穿著內衣、校服的照片給予該女。但幾天後她覺得不妥，向該女表示要放棄工作。李男就以「Redd Lee」帳號，向小英恫稱，因小英放棄工作害該女賠錢，該女打算散佈小英清涼照，他可以協助阻止散佈照片，但小英須每日拍攝內衣照片傳送給他。小英應允，沒想到竟開啟多年夢靨。

李男掌握數量頗多的小英清涼照片，開始要脅小英拍下更多猥褻照片，小英年滿16歲後，李男也逼迫她打工每月匯款4000元當作賠償。小英17歲後，李男更寄送肛塞、牙刷給予小英，要求她拍下更多猥褻照片。李男也以裸照逼迫小英發生關係，小英因此遭李男帶到旅館性侵，也因此遭拍下570張猥褻照片、10段猥褻影片。

直到小英某次自拍猥褻影片時遭男友撞破，全案才因此爆發。小英報警處理，警方清查後，赫然不只小英受害，李男也以內衣模特兒為幌子，威脅逼迫其他4名少女拍下數百張猥褻照片，更有1人也因此遭性侵。經過清查後，檢方發現李男手中掌握超過800張少女裸露猥褻照片，因此提起公訴。

一審法院審理時，李男否認犯罪，辯稱是與少女們談合作，少女們主動拍下；至於小英匯款部分，乃是當時因合作案報銷，小英主動說要提供賠償25萬元，沒有逼迫，也沒有發生性關係。

法院根據其他客觀證據，不採信李男說詞；此外法院也傳喚李男當時的女友作證，她證稱「我曾質問李男，他坦承有這些事，說他只是利用他的聰明才智去騙未成年少女，可以把人家唬得一愣一愣，很有成就感。」、「李男確有奇怪的性癖好，例如SM或叫人戴項圈。」一審法院因此認定李男有罪，重判有期徒刑25年。案經上訴，高院二審7日宣判，加重改判27年。李男還押時，面對記者詢問「後不後悔」、「有沒有賠償被害人」均不回答。

▼男子逼少女拍下不雅照片共8百張，還用肛塞、牙刷。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼補習班主任李俊毅，逼少女拍下不雅照片共8百張，還用肛塞、牙刷。（圖／記者吳銘峯攝）

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