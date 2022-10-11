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侯友宜力拚贏林佳龍40萬票　民進黨：想太多

年底選戰，侯友宜不只要爭取連任，還要力拚超越自己2018年的得票記錄。（新北市政府提供）

▲年底選戰，侯友宜不只要爭取連任，還要力拚超越自己2018年的得票記錄。

圖文／鏡週刊

年底9合1選戰逼近，被藍營視為選情最穩固的新北市長參選人侯友宜，不只要力拚高票連任，還啟動跨區輔選，被解讀為2024年總統大選的起手式。本刊調查，侯營設定超越2018年得票紀錄，力拚贏對手40萬票，但少了4年前韓流加持，藍軍投票意願大幅降低，加上深藍選民對侯的正藍軍色彩仍存疑義，能否達成目標端賴催票策略是否奏效。

▼林佳龍持續打「鎖侯戰」，強打侯友宜意在總統大位，恐成為落跑市長。

林佳龍持續打「鎖侯戰」，強打侯友宜意在總統大位，恐成為落跑市長。（林佳龍競辦提供）

知情人士告訴本刊，藍營掌握內部及媒體機構超過5份民調，侯支持度目前都領先對手林佳龍約30個百分點，因此保守估計侯贏30萬票機率高，甚至只要催票策略奏效，也有直上40萬票的可能。

▼侯友宜近日公開催票，籲選民勿讓2014年朱立倫險勝對手2萬票的歷史重演。圖為國民黨全代會。

侯友宜近日公開催票，籲選民勿讓2014年朱立倫險勝對手2萬票的歷史重演。圖為國民黨全代會。

不過，民進黨方面則評估，在2大陣營固守基本盤策略下，藍綠差距可望縮小，侯要贏40萬票「真是想太多」。林佳龍陣營將持續打「鎖侯戰」，全力鎖定侯意在總統大位、恐成為前高雄市長韓國瑜第2的落跑等議題，並擬由議員參選人組成政策種子部隊，強化他所提出「新北大翻新」競選主軸，在最後關頭拚逆轉勝。

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