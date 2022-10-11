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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中：政府打擊假訊息是應該的　界定範圍要謹慎

▲▼陳時中今天上午前往北投自強市場掃街拜票。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶談話，重申站穩「四個堅持」的立場，並談及假訊息查核議題，遭批評恐藉此打擊異己。對此，民進黨台北市長參選人陳時中11日受訪表示，這是不當解讀，任何政府對於假訊息的打擊是應該的，但是範圍要怎麼界定，要謹慎小心的來處理。

陳時中今天上午前往北投自強市場掃街拜票時，媒體關注總統國慶文告議題。針對中國大陸國台辦發言人馬曉光批評蔡繼續堅持「兩國論」立場，是強化「以武謀獨」等語，陳時中說，任何國家元首對於守土為國是應該的事情，容不得中共在那邊說三道四。

對於台北市長柯文哲日前批評，抗中保台喊假的，是保民進黨能吃香喝辣的權力，陳時中不以為然地回應，柯市長一直把政治議題、民主意識當作吃香喝辣的籌碼，不過，對其而言，抗共保台是DNA，是保護台灣的基本意識。

至於無黨籍台北市長參選人黃珊珊提出，若是陳時中不舉辦雙城論壇，就應該寫在政見裡面，陳時中也回應，他以「世界的城市」為目標，對有利、可以交的朋友，當然都伸出友善的手，這是無庸置疑的，「常常我對其他候選人對於我們的限制，我覺得言論上都有一些怪異，就好像我也不會要求黃珊珊說，如果她不辦深蹲要寫在政見裡面」。

此外，媒體也關注，網紅「館長」陳之漢上週稱，曾邀約陳時中上節目，希望他解釋健身房疫苗3劑令，但是「約了3次不敢來」，未來是否願意接受其訪問？陳時中說，相關訪談都由競總安排，館長有與幕僚聯繫，但是並沒有到競總來，而競總若安排，他當然不會有什麼反對。

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