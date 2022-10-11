二十大前蔡英文偽裝策略？　田飛龍：怕被美定調「麻煩製造者」

▲國慶大會總統蔡英文致詞。（圖／記者黃克翔攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文昨（10）日發表國慶演說，相較去年針對兩岸部分提到「雙邊互不隸屬」大踩北京紅線，今年則是採取軟硬兼施的兩手策略，還是被大陸國台辦定調繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係。接受《東森新媒體ETtoday》訪問大陸學者田飛龍則分析，蔡英文雙十演說使用表面緩和的表述和虛招，是情勢所迫，實際是害怕被大陸制裁「台獨分子」，也害怕被美國定調「麻煩製造者」。

總統蔡英文去年國慶演說，是她上任以來首次把兩岸國號「並列」陳述，強調「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」把「兩國論」棘手爭議拋向中美。

對照今年蔡英文國慶演說，看似和緩沒有挑釁字眼，並且使用中華民國台灣、韌性國家、尋求國際支持等用語。對此，北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍卻指出，「這是暫時的偽裝策略」。

▲二十大之前，美國也在觀望中國對台總體方略的最新定調。（圖／CFP）

田飛龍首先認為，面對中共二十大將涉及國家統一與民族復興更明確的關聯和行動方案，預期將在反台獨、反干預、促統一方面確立更具清晰性和執行力的政策框架。

其次，美國對中國的戰略反應，特別在兩岸關係上的進取性政策是高度關注和嚴肅應對，未必做好與中國攤牌的準備。

「美國國內也有很強的力量反對裴洛西訪台及《台灣政策法》的挑釁立場，認為不符合美國最佳利益。」田飛龍認為，實際上民進黨獲得美國的支持很有限、不穩定，一直在中美之間的試探是危險動作。

他指出，「蔡英文在此敏感和鬥爭氛圍激烈的條件下，使用表面緩和的表述和虛招，是情勢所迫，害怕被大陸定為制裁到底的『台獨分子』，也害怕被美國定為『麻煩製造者』，更害怕來自台灣的選民問責和懲罰。」

因此從蔡英文今年國慶演說來看，田飛龍認為，「民進黨小心試探對美方立場底線，包括美國在兩岸關係走向戰略清晰化程度到哪裡？美國怎麼考量大陸後續反應？以及如何建立中美關係極限衝突的戰略護欄？（蔡英文）講話有往回拉一點。」

▲北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍。（圖／記者任以芳攝）

田飛龍強調，對中共二十大涉台立場與行動方案的評估和預期，以及美國的相應的反應，是蔡英文此次演講基調形成的關鍵因素。但她依然提到「中華民國台灣」，足以顯示「法理台獨」的堅硬內核，推行去中化、製造一中一台的政治路線和政治底牌並沒有變化。

最後，田飛龍說，「蔡英文台獨本質未變，『九二共識』未確認，台獨機會主義和冒險主義未調整，因而只是暫時的偽裝策略，大陸和台灣民眾仍需保持警惕。」