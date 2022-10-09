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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中19歲男「為了閃車」撞進宵夜店　車子慘卡廚房畫面曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名19歲賴男駕車行經北區進化路時失控，撞進連鎖早餐宵夜店家。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市發生一起轎車失控撞進店家事故！19歲賴男開車載著19歲張女，9日下午3時許行經進化路時，自稱為閃避另一台轎車，不慎撞上中央分隔島，再失控撞進一間中式早餐宵夜店「包手包餃」，導致店內物品散落各地，招牌、用具都被撞爛，車輛則卡在料理區，所幸當下店內無顧客、店內工作人員無受傷，賴男與張女則是手部擦挫傷自行就醫。

第二分局警方今日15時55分接獲民眾報案，一輛自小客車撞進北區進化路一間知名早餐宵夜店「包手包餃」。警方到場後發現為一名19歲賴男駕黑色轎車載著19歲張女肇事，賴男自稱行經進化街外側車道時，為了閃避路邊駛出的一輛轎車，導致車輛失控打滑，再撞進店家。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

該店家為24小時營業，專門販賣中式小點、早餐宵夜等，由於當時正在整理物品，店員並無受傷，加上店裡並非用餐時刻，並無客人。不過店內設備幾乎半毀，地上留下許多碗盤、廚房用具等碎片，黑車直接卡在料理區，怵目驚心。

警方表示，賴男自述與路邊駛出車輛並無碰撞，警方到場前就已經離去，仍會請該駕駛到案說明，並且積極調閱附近監視器釐清事發過程，詳細肇事原因仍待調查釐清。以外，賴男經酒測並無酒精反應。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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