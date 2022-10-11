18歲騎士「夜衝武嶺」迎國慶曙光！疑打瞌睡自撞　墜16米深溪谷亡

記者高堂堯、柯沛辰／南投報導

新竹18歲吳姓男子趁連假參加網路揪團，與網友夜衝合歡山武嶺迎接國慶曙光，不料10日回程時疑似太累打瞌睡，在台14線南豐橋時不慎自撞護欄，導致整個人飛墜16公尺深的橋下。消防到場後立刻將人救起，但因傷勢過重，吳男送醫後仍宣告不治。

吳男參加網路揪團，跟3名車友約好夜衝武嶺，並從新竹騎來會合，再一起上山。10日上午7點多，一行人從武嶺下山，騎往埔里鎮方向，不料行經台14線南豐橋路段時，吳男突然自撞橋頭護欄，整個人噴飛墜至橋下，機車則倒在原地，嚇得同行幾人趕緊停車報案。

▲吳男騎車自撞護欄，飛墜16公尺深橋下。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣消防局上午8點52分接獲報案，立刻派遣救護車、器材車馳援。由於吳男倒臥16公尺深的溪床，救難人員必須下切河床，所以最後花費約50分鐘才將人吊掛至路面。起初吳男獲救時還有意識，但送醫後仍因傷重宣告不治。

同行車友透露，彼此並不熟，是透過網路揪團出遊，但因事故現場沒有煞車痕跡，懷疑吳男可能是精神不濟才撞上護欄。警方初步調查，確認吳男及同行車友皆無酒駕，均持有駕照、佩戴安全帽，初判是疲勞駕駛釀禍，但確切肇事原因仍待調查，目前已報請檢方相驗。

▼警消到場後立即以吊掛方式將吳男救起。（圖／記者高堂堯翻攝）

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