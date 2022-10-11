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社會 社會焦點 保障人權

憑空蒸發67億商機　生技女董轟中研院「豺狼虎豹」告侵權

詹富蕙（圖）痛批郭沛恩沒誠意解決中研院侵權爭議，更在開庭前派人轉述希望撤銷訴訟。

▲詹富蕙（圖）痛批郭沛恩沒誠意解決中研院侵權爭議，更在開庭前派人轉述希望撤銷訴訟。

圖文／鏡週刊

台灣學術研究最高殿堂「中研院」日前爆發違約爭議，其遭用藥安全基因檢測廠世基生醫（以下簡稱世基），向法院提出民事告訴並求償3億元。本刊調查，中研院於16年前將藥物基因檢測專利授權給世基，2018年在未獲世基同意下，生醫所就擅自將該技術投入「台灣精準醫療計畫」，並交付其他業者與醫院使用，嚴重損及世基權益。「身為最高研究殿堂，生醫所卻藐視專利授權，猶如豺狼虎豹無心解決，我一定告到底。」世基董座詹富蕙氣憤地向本刊控訴。

上個月（9月）14日下午3點，一場鮮少人關注的訴訟在台北地院正式開打。這樁法律戰的主角之一，竟是國內最高學術研究機構「中研院」，遭已經登錄興櫃的用藥安全基因檢測廠世基指控違反專利授權，並提告民事求償3億元。

本刊直擊，開庭當天，中研院和世基兩造都只有派律師出席，中研院委任律師向法官表示，因3天前才接下委任，要求先釐清中研院違反專屬授權合約哪些地方，世基委任律師則不客氣反嗆：「訴狀裡寫得清清楚楚。」雙方唇槍舌戰1小時後，法官諭令，10月19日再開庭審理。

詹富蕙連忙攤開世基與中研院，在2006年簽署的專屬授權合約書，內容載明治療癲癇的Carbamazepine、治療痛風的Allopurinol、抗凝血劑Warfarin三款藥，可能引發不良反應的風險檢測方法，也清楚授權世基，可在全球檢驗產品領域專屬使用，效期到2025年為止。

2019年入主世基的詹富蕙，原本打算用這項獨家專利授權來扭轉虧損，每天南征北討各大醫院，卻四處碰壁。直至去年2月，中研院生醫所經理劉怡敏主動致電詹富蕙要求碰面，詹富蕙出席後驚見生醫所所長郭沛恩、生醫所院士陳垣崇，告知該技術已投入「台灣精準醫療計畫」（TPMI）。「終於搞懂世基打不進醫院的原因。」她恍然大悟地說。

但生醫所拿已授權的技術，以免費為號召做學術研究，卻從頭到尾都未通知世基，等於直接侵害世基的權利，「人類基因從出生那刻就注定了，一輩子只需要做一次基因檢測，生醫所多做一個人，就等於世基少一位客戶。」業界人士直言，如果照健保給付精準醫療以基因位點為單位，一個位點是2,400元，該專利每人5個位點，以目前已做過的56萬人來計算，世基損失金額將達67億元。

本刊聯繫中研院智財處和郭沛恩，究竟台灣精準醫療計畫是否踩在專利授權的紅線上？截稿前，郭沛恩主動透過祕書聯繫記者，強調此案已進入司法程序，不便對外說明。

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