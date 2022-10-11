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長新冠「腸道微生態」失衡　港中大研究：分析糞便可找出問題影響源

▲香港,疫情,街景,口罩,新冠。（圖／CFP）

▲長新冠對民眾的影響仍持續。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎爆發至今，隨著疫苗和藥物技術逐漸成熟，患者重症和病死率也降低許多，不過，患者治癒後的長新冠對人們帶來的影響仍然持續。香港中文大學醫學院針對「長新冠」調查研究，認為患者的腸道微生態和健康人群完全不同，專家透過分析糞便裡的微生態發現，「長新冠」患者有明顯腸道微生態失衡。

▲香港中文大學醫學院院長、腸道微生物腸道微生物群研究中心主任陳家亮,長新冠。（圖／翻攝深圳衛視）

▲長新冠與腸道微生態關係示意圖。（圖／翻攝深圳衛視）

《深圳衛視》報導，香港中文大學醫學院於2021年發表的研究顯示，76%新冠患者康復後6個月內出現至少一種「長新冠」症狀，其中最常見的症狀包括疲倦（31%）、記憶力差（28%）、脫髮（21%）、焦慮（21%）和睡眠困難（21%）。

英國國家統計局6日最新數據則顯示，英國超過230萬人感染新冠病毒後出現「長新冠」後遺症，約佔英國總人口3.5%。

對此，香港中文大學2022年7月宣布展開香港首個「長新冠」大型研究，希望在3個月內接觸一萬名及以上曾經感染過新冠病毒的香港民眾，藉由問卷調查的方式，蒐集康復者出現後遺症的情況。

▲香港中文大學醫學院院長、腸道微生物腸道微生物群研究中心主任陳家亮,長新冠。（圖／翻攝深圳衛視）

▲香港中文大學醫學院院長、腸道微生物群研究中心主任陳家亮。（圖／翻攝深圳衛視）

香港中文大學醫學院院長、腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，對於「長新冠」的症狀，不少是基於主觀判斷，「記憶力下降、脫髮等，可以是很多原因造成，很難判斷是不是由長新冠直接影響。」

陳家亮提到，目前醫學界已經發現並證明，消化系統 、腸道接受新冠病毒的受體，遠遠多於肺部，因此，通過觀察和分析患者的腸道微生態，可以精準分辨出一些症狀是不是由「長新冠」引起。

根據港中大醫學院研究顯示， 「長新冠」患者的腸道微生態和健康人群完全不同，透過分析糞便裡的微生態，首先可以讓患者知道，是不是真的有「長新冠」問題。此外，「長新冠」還有不同的亞型，可能影響體內的神經系統、呼吸系統或者是消化系統等。

陳家亮指出，不同亞型造成的腸道微生態狀態也是完全不同，「透過分析腸道微生態，可以得知到底是現在問題（影響的）主要是大腦、肺部、還是其他的器官，從而改善腸道細菌群，有望可以改善長新冠的問題。」

陳家亮提醒，「長新冠」問題與受感染的嚴重程度無關，「現在的醫學證據已經證明，接種疫苗、預防感染是最有效預防長新冠的方式，希望通過大型的調查和研究，藉由了解長新冠成因，幫助患者對症下藥，緩解和改善症狀，這些數據也將幫助有關部門調整醫療策略，進行有效應對。」

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