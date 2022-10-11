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今晨17.4℃！恐有秋颱靠近「3可能路徑」　變天時間曝

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

冷空氣發威！中央氣象局觀測，今天（11日）清晨全台最低溫出現在宜蘭縣五結鄉的17.4度。氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一各地天氣轉變，受影響程度與颱風動向密切相關。他分析，周六至下周一颱風最靠近台灣，並提出三種可能路徑。

氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，清晨比較涼，中部以北、東北部低溫20度，其他地區21、22度，白天桃園以北、宜蘭高溫22、23度，竹苗花東25、26度，中南部仍有30度。

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張承傳說，今天水氣慢慢越來越多，迎風面桃園以北、東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部下雨時間較長，新竹以南為多雲到晴，午後山區有局部短暫雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳表示，周三依舊東北季風影響，周四、周五稍減弱，氣溫稍回升2度；周三至周五桃園以北、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部下雨時間較長；周三、周四恆春半島亦有局部短暫雨，東北部並有局部大雨發生的機率。

張承傳指出，周末要留意菲律賓低壓擾動發展，有機會發展成颱風，其機率慢慢提高，預估周末較靠近台灣，會來到呂宋島和巴士海峽一帶，目前預報北部、東半部有短暫雨，基隆北海岸和東北部有局部大雨，中南部為多雲到晴、午後有局部短暫雨。

至於熱帶系統是否可能與東北季風有「共伴效應」？張承傳解釋，下周可能有東北季風增強，但要看屆時颱風走到哪邊，要兩者配合上才有機會；有些模式預報颱風位置比較南邊，且東北季風較晚下來，變數比較大，還要觀察。

（圖／翻攝weathernerds）

▲▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示（上圖），颱風進入巴士海峽後，呈現北轉或進入南海的分歧；最新美國模式系集模擬顯示（下圖），部分路徑在台灣東側迴轉，部分路徑則進入巴士海峽，之後亦呈現北轉或進入南海的分歧。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周五下半天起迎風面水氣更增多，桃園以北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲；周六至下周一各地天氣轉變，受影響程度與颱風動向密切相關，尚待持續觀察。

吳德榮說，最新歐美模式系集模擬顯示，本周西北太平洋有熱帶擾動發展成颱的機率，周六至下周一最靠近台灣，其可能路徑包括第一，台灣東側北轉，第二，進入巴士海峽再北轉，第三，通過巴士海峽再進入南海，此3種路徑及其與東北季風產生的共伴效應，對台灣各地的威脅是不同的；但因皆屬期末的模擬，不確定性較大，模式會持續調整，應密切觀察。

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ET快訊
今晨17.4℃！恐有秋颱靠近「3可能路徑」　變天時間曝
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