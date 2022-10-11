快訊／3:24發生有感地震　初估3級以上　台北搖很大

記者董美琪／綜合報導
台灣11日凌晨3點24分東部海域發生有感地震，北台灣明顯搖晃數秒，預估3級以上地區宜蘭、彰化、花蓮、台北、新北。
【 第156號地震報告 】
發震時間：111年10月11日03時24分42秒
震央位置：北緯24° 東經122.2°
震源深度：17.9公里
芮氏規模：5.9
相對位置：花蓮縣政府東方 59.3 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平
3級：太魯閣、西寶
2級：花蓮市、鹽寮、水璉、銅門、磯崎
1級：秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：宜蘭市
3級：澳花、武塔、南澳、蘇澳、冬山、內城、南山、頭城
2級：牛鬥、大同、龜山島
● 新北市地區最大震度3級
3級：五分山、新北市、新店
2級：雙溪、萬里、五股、淡水、石門
1級：三貂角
● 臺北市地區最大震度3級
3級：臺北市
2級：木柵、陽明山
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西
2級：五峰、竹東、峨眉、竹北市
● 南投縣地區最大震度3級
3級：奧萬大
2級：合歡山、日月潭、玉山、信義鄉、竹山
1級：埔里、國姓、魚池、名間、南投市
● 桃園市地區最大震度3級
3級：桃園市
2級：三光、中壢、新屋
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基、烏石坑、霧峰、臺中市、梧棲
1級：大甲
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱、東河
1級：成功、海端、池上、利稻、鹿野、綠島、蘭嶼
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
1級：彭佳嶼
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄、鯉魚潭、三義、苗栗市、竹南
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖
1級：水林
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、彰化市、大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路、民雄、太保市
1級：阿里山、義竹
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、六龜、旗山、楠梓、壽山
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、善化、佳里、新化、永康、七股
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市
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