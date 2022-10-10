抵抗外在威脅「加速量產軍武」　宋忠平：掏空台灣納稅人錢包

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者任以芳／北京報導

針對解放軍日前「圍島軍演」，總統蔡英文今（10 ）日雙十國慶演說，特地點出大陸在南海、東海以及台灣海峽的軍事行動威脅，未來要強化台灣國防預算、加速量產武器和防衛能力。對此，大陸軍事專家宋中平接受指出《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，蔡英文只是「以武拒統」，強化自主防禦能力，生產武器裝備，「說白了就是掏空台灣的納稅人錢包。」

蔡英文今年國慶演說，針對國家防衛做了明確闡述。承諾要強化國防戰力與韌性，加速推動國防改革，國防預算也逐年增加。用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，不會坐等命運被決定，加速生產各類武器，應對不對稱戰力。

宋中平認為，蔡英文目的就是「以武拒統」。生產武器設備、打造潛艇軍武，只會花費台灣納稅人的錢，這是很現實的問題，「說白了就是掏空納稅人的錢包。」

針對蔡英文指出，「中國在南海、東海以及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定，我們絕對不能忽視軍事的擴張」、「呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。」

▲裴洛西訪台，讓對岸對台軍演出現新常態變化。（圖／路透）

北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍則分析，八月份裴洛西訪台，讓大陸對台灣形成環島軍演新常態，執行一個中國原則下，對台灣相關主權管轄。

他進一步說，「實際上給民進黨當局強大的壓力，如果在台獨懸崖上繼續向前走，一定遭受來自大陸更加激烈制裁，美國提供支持也會不穩定，十分有限。」

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺則分析，「故意指責大陸方面在南海、東海、台海擴張，都是呼應美國對華戰略，也是打選舉牌，製造危機，凸顯台灣安全受影響。」民進黨是為九合一選舉做鋪墊，表達在國安方面有危機，圍繞「抗中保台」策略。

談到兩岸問題根本？宋中平認為，蔡英文把台海緊張局勢導向是中國大陸導致。即使今年提出來願意和北京尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。「實際上沒有任何談判的基礎。」

宋中平強調，兩岸之間良性互動根本是堅持「九二共識」」、「一中原則」。但蔡英文今年演說依然「換湯不換藥」，只會加劇台海緊張局勢，兩岸之間很難有和平共識。