快訊／基輔連環爆奪命！　澤倫斯基辦公室附近遇襲

▲烏克蘭首都基輔10日上午發生一連串爆炸。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔市中心10日上午發生一連串爆炸事件,當地媒體指出,爆炸事件已造成人員死傷,確切死傷數字仍待釐清。依據俄羅斯媒體最新消息,其中一處地點就在烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)辦公室附近,同一條街上也有烏克蘭安全部門機構。

綜合俄羅斯衛星通訊社、俄新社,依據烏克蘭內政部長幕僚格拉先科(Anton Gerashchenko)在社群平台發布的消息,其中一枚火箭落在格魯謝夫斯基(Mikhail Grushevsky)紀念碑附近。而這條街道正是烏克蘭安全部門機構所在的地方,附近就是澤倫斯基辦公室。

基輔市長克里契科(Vitaliy Klitschko)稍早已證實,市中心的舍甫琴科區(Shevchenkiv)發生多起爆炸。依據推特流傳的畫面,市中心爆炸後,冒出類似蕈狀雲的黑煙。

另據華爾街日報記者盧克斯摩爾(Matthew Luxmoore)公布的畫面,市中心舍甫琴科公園(Shevchenko Park)已被炸毀。

#BREAKING Mushroom cloud in centre of #Kiev 4 Explosions reported in centre of Kiev #Kyiv #CrimeanBridge pic.twitter.com/N54jHFUBcr

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq