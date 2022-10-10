快訊／基輔連環爆奪命！　澤倫斯基辦公室附近遇襲

▲烏克蘭首都基輔10日上午發生一連串爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔市中心10日上午發生一連串爆炸事件，當地媒體指出，爆炸事件已造成人員死傷，確切死傷數字仍待釐清。依據俄羅斯媒體最新消息，其中一處地點就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室附近，同一條街上也有烏克蘭安全部門機構。

綜合俄羅斯衛星通訊社、俄新社，依據烏克蘭內政部長幕僚格拉先科（Anton Gerashchenko）在社群平台發布的消息，其中一枚火箭落在格魯謝夫斯基（Mikhail Grushevsky）紀念碑附近。而這條街道正是烏克蘭安全部門機構所在的地方，附近就是澤倫斯基辦公室。

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）稍早已證實，市中心的舍甫琴科區（Shevchenkiv）發生多起爆炸。依據推特流傳的畫面，市中心爆炸後，冒出類似蕈狀雲的黑煙。

另據華爾街日報記者盧克斯摩爾（Matthew Luxmoore）公布的畫面，市中心舍甫琴科公園（Shevchenko Park）已被炸毀。