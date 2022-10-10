　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／基輔連環爆奪命！　澤倫斯基辦公室附近遇襲

▲▼ 烏克蘭首都基輔10日上午發生一連串爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭首都基輔10日上午發生一連串爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔市中心10日上午發生一連串爆炸事件，當地媒體指出，爆炸事件已造成人員死傷，確切死傷數字仍待釐清。依據俄羅斯媒體最新消息，其中一處地點就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室附近，同一條街上也有烏克蘭安全部門機構。

綜合俄羅斯衛星通訊社、俄新社，依據烏克蘭內政部長幕僚格拉先科（Anton Gerashchenko）在社群平台發布的消息，其中一枚火箭落在格魯謝夫斯基（Mikhail Grushevsky）紀念碑附近。而這條街道正是烏克蘭安全部門機構所在的地方，附近就是澤倫斯基辦公室。

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）稍早已證實，市中心的舍甫琴科區（Shevchenkiv）發生多起爆炸。依據推特流傳的畫面，市中心爆炸後，冒出類似蕈狀雲的黑煙。

另據華爾街日報記者盧克斯摩爾（Matthew Luxmoore）公布的畫面，市中心舍甫琴科公園（Shevchenko Park）已被炸毀。

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
高雄托嬰中心燙傷女嬰！　母痛哭現身：媽媽對不起你
送給「橘色惡魔」最後的禮物！　72小時趕製紀念品曝光
快訊／烏克蘭被炸翻！　多城爆炸影像曝
基輔連環彈襲「至少8死24傷」　澤倫斯基怒控：俄國想毀滅我們
快訊／周興哲求婚成功！首放閃「臉貼臉趙岱新合照」
快訊／周興哲爆求婚成功！準備娶大6歲趙岱新　經紀人回應了
獨／北一女樂儀旗隊獲邀赴美表演！　教育局贊助260萬　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁憂政變！佈署「菁英衛隊」鎮守莫斯科　全體俄軍高度戒備

眼前炸出火球！烏克蘭多城爆炸　基輔關鍵基礎建設遇襲

基輔連環彈襲「至少8死24傷」　澤倫斯基怒控：俄國想毀滅我們

日本青旅老闆下藥性侵「落單女住客」！藏大量偷拍片　多次得逞

基輔連環炸！BBC記者連線一半「飛彈飛過」忙逃命　恐怖瞬間曝

「台資銀行主管」在柬埔寨心臟病發身亡！　打完羽球癱坐斷氣

快訊／基輔連環爆奪命！　澤倫斯基辦公室附近遇襲

快訊／基輔連環爆！疑遭飛彈攻擊　市中心「冒出蕈狀雲」黑煙狂竄

史上首次！北韓一口氣派「150架戰機」升空　南韓緊急出動F-35A

電梯「斬首」驚魂瞬間曝光！他要踏入車廂突上升　差1秒遭夾殺

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

小偷闖入！哈士奇抬頭看一眼　下秒睡翻...網笑：懶惰看門犬

普丁憂政變！佈署「菁英衛隊」鎮守莫斯科　全體俄軍高度戒備

眼前炸出火球！烏克蘭多城爆炸　基輔關鍵基礎建設遇襲

基輔連環彈襲「至少8死24傷」　澤倫斯基怒控：俄國想毀滅我們

日本青旅老闆下藥性侵「落單女住客」！藏大量偷拍片　多次得逞

基輔連環炸！BBC記者連線一半「飛彈飛過」忙逃命　恐怖瞬間曝

「台資銀行主管」在柬埔寨心臟病發身亡！　打完羽球癱坐斷氣

快訊／基輔連環爆奪命！　澤倫斯基辦公室附近遇襲

快訊／基輔連環爆！疑遭飛彈攻擊　市中心「冒出蕈狀雲」黑煙狂竄

史上首次！北韓一口氣派「150架戰機」升空　南韓緊急出動F-35A

電梯「斬首」驚魂瞬間曝光！他要踏入車廂突上升　差1秒遭夾殺

連2年「生不如死」！虎年出生人數恐探新低　醫籲善用試管補助

正妹DJ火辣機場照瘋傳！　「彎腰渾圓側乳炸出」網讚：人間胸器

奧萬大不只能賞楓　11月草地野餐音樂會！體驗山林部落文化

金宣虎暖心替工作人員夾菜！貼身紀錄曝光　12月復出開見面會

托嬰中心奶水燙嬰！憂「沒補助」求別上報　母痛哭：媽媽對不起你

蘋果下一代SE機款傳將有「瀏海」　可能搭載6.1吋螢幕配合側向Touch ID

基隆+558！次世代雙價莫德納「這2天」開打　大型接種站隨到隨打

普丁憂政變！佈署「菁英衛隊」鎮守莫斯科　全體俄軍高度戒備

欠租1年房東要他搬家　縱火燒屋害慘鄰居！屏東男重判9年

孟耿如育兒5月「有時好無力」　見玉米不知為何哭…每晚檢討自己

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

國際熱門新聞

你來我們就打　德媒報導台灣隱形之盾

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

北韓一口氣派「150架戰機」挑釁

脫衣舞孃「走下消防車」　離譜影片曝

泰托兒所慘案！3歲女童「1習慣」奇蹟逃死

日本自由行明正式解禁！6大重點一次看

基輔連環爆！飛彈來襲黑煙狂竄

英僑民慶雙十遊泰晤士河　倫敦塔橋為台灣而開

克里米亞橋大爆炸　普丁控烏克蘭1機關幹的

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

他遭輾斃　路人急奔輪前扒走錢包

中國晶片產業「被美打回石器時代」

克里米亞大橋炸　普丁召開安全會議

女搭雲霄飛車　iPhone 14 Pro偵測車禍

更多熱門

相關新聞

基輔連環爆！飛彈來襲黑煙狂竄

基輔連環爆！飛彈來襲黑煙狂竄

烏克蘭首都基輔10日上午傳出一連串爆炸聲，依據推特流傳的畫面，市中心冒出類似蕈狀雲的黑煙。基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）當地10日上午8時30分過後透過社群平台Telegram證實，爆炸地點就在市中心的舍甫琴科區（Shevchenkiv）。

北韓一口氣派「150架戰機」挑釁

北韓一口氣派「150架戰機」挑釁

克赤大橋爆炸重創自尊心　普丁恐報復

克赤大橋爆炸重創自尊心　普丁恐報復

俄羅斯聯邦安全局：烏克蘭軍隊加強攻擊俄國邊境

俄羅斯聯邦安全局：烏克蘭軍隊加強攻擊俄國邊境

烏克蘭反攻赫爾松地區　收復近1200平方公里失土

烏克蘭反攻赫爾松地區　收復近1200平方公里失土

關鍵字：

俄烏戰爭基輔軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

「台灣7藝人」國慶日霸氣發聲！祝賀文被讚爆

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

藝人遇國慶日全噤聲？館長1句話酸爆

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

快訊／周興哲爆求婚趙岱新成功！經紀人回應了

你來我們就打　德媒報導台灣隱形之盾

佳娜認愛祖雄2個月爆「懷孕了」！小腹隆起照曝光

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面