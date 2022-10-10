基輔連環炸！BBC記者連線一半「飛彈飛過」忙逃命　恐怖瞬間曝

▲ BBC記者連線報導中遇飛彈來襲。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔10日發生多起爆炸，總統辦公室指控俄軍導彈攻擊，市中心建築竄出大火和濃濃黑煙，已經造成死傷。《英國廣播公司》（BBC）記者當時正在酒店屋頂進行連線報導，目睹飛彈來襲時趕緊躲避，消失在畫面中，過程全被拍下。

Hugo Bachega of @BBCWorld indeed, live, in Kiev as ominous noises thunder out of the sky pic.twitter.com/qkIlGpJ2Nh — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) October 10, 2022

BBC派駐烏克蘭的記者巴切加（Hugo Bachega）10日上午約8時（台灣下午2時）在基輔一家酒店頂樓，進行連線報導時突然有飛彈來襲。當時他正對著鏡頭說明，克里米亞大橋爆炸恐怕引來俄羅斯強硬回應，這時身後卻傳出飛彈劃過天空的巨大聲響。

影片中可見，巴切加報導到一半聽見怪聲，轉頭看向天空約3秒後趕緊低頭躲避，消失在鏡頭外。連線報導中斷後，新聞畫面緊急轉回棚內。

根據BBC，基輔市中心10日上午至少傳出2次爆炸聲，空襲警報在90分鐘前就已響起。這是基輔數月來首次遭襲，第聶伯羅（Dnipro）及札波羅熱（Zaporizhzhia）也連夜發生類似攻擊。

烏克蘭緊急服務部門指出，10日發生在基輔的攻擊已經造成平民死傷。內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在Telegram發文呼籲民眾尋找掩護，基輔地鐵站目前全數作為避難所使用。

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