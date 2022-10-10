快訊／基輔連環爆！疑遭飛彈攻擊　市中心「冒出蕈狀雲」黑煙狂竄

▲基輔接連傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔10日上午傳出一連串爆炸聲，依據推特流傳的畫面，市中心冒出類似蕈狀雲的黑煙。基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）當地10日上午8時30分過後透過社群平台Telegram證實，爆炸地點就在市中心的舍甫琴科區（Shevchenkiv）。

美聯社指出，在爆炸事件傳出之前，曾傳出飛彈來襲的聲音。另據基輔獨立報消息，當地至少傳出4聲爆炸聲。BBC記者在飯店屋頂上目睹其中一枚飛彈來襲，基輔市中心至少傳出2次爆炸聲，空襲警報在90分鐘前就已響起。

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

依據CNN團隊回報的消息，其中兩場爆炸發生在當地上午8時15分至8時20分之間。目前已傳出有人員傷亡。烏克蘭議員奧列克西（Oleksiy Goncharenko）指出，遇襲地點就在市中心，汽車受到波及燃燒，建築物窗戶被震到破碎。

這是基輔數月來首次遭襲，第聶伯羅（Dnipro）及札波羅熱（Zaporizhzhia）也連夜發生類似攻擊。