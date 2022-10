快訊／基輔連環爆！疑遭飛彈攻擊　市中心「冒出蕈狀雲」黑煙狂竄

▲基輔接連傳出爆炸聲響。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔10日上午傳出一連串爆炸聲,依據推特流傳的畫面,市中心冒出類似蕈狀雲的黑煙。基輔市長克里契科(Vitaliy Klitschko)當地10日上午8時30分過後透過社群平台Telegram證實,爆炸地點就在市中心的舍甫琴科區(Shevchenkiv)。

美聯社指出,在爆炸事件傳出之前,曾傳出飛彈來襲的聲音。另據基輔獨立報消息,當地至少傳出4聲爆炸聲。BBC記者在飯店屋頂上目睹其中一枚飛彈來襲,基輔市中心至少傳出2次爆炸聲,空襲警報在90分鐘前就已響起。

#BREAKING Mushroom cloud in centre of #Kiev 4 Explosions reported in centre of Kiev #Kyiv #CrimeanBridge pic.twitter.com/N54jHFUBcr

依據CNN團隊回報的消息,其中兩場爆炸發生在當地上午8時15分至8時20分之間。目前已傳出有人員傷亡。烏克蘭議員奧列克西(Oleksiy Goncharenko)指出,遇襲地點就在市中心,汽車受到波及燃燒,建築物窗戶被震到破碎。

這是基輔數月來首次遭襲,第聶伯羅(Dnipro)及札波羅熱(Zaporizhzhia)也連夜發生類似攻擊。

Kyiv. The rocket fell right in the center of the city. Cars are burning, and windows have been shattered in houses. There are dead pic.twitter.com/mhbyexsIFe