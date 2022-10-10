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橘色惡魔「指揮笑容太甜美」　網戀愛了：好可愛！本尊喊1句眾歡呼

記者曾筠淇／綜合報導

雙十國慶大會今（10）日登場，中華文化總會特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台表演，吸引不少粉絲關注。大票網友看完表演後，紛紛狂讚橘色惡魔實力真的很堅強；還有些網友歪樓直呼，指揮真的好可愛。

「橘色惡魔」稍早進行樂隊表演時，邊吹奏邊走位，除了音準相當精準之外，舞蹈、彈跳等也都是高難度動作。橘色惡魔在表演過程中，也不時展現燦爛笑容，並與現場觀眾揮手致意，展現高度親和力，贏得眾人驚呼和掌聲。

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

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▲網友看完表演後，紛紛大讚。（圖／記者周宸亘攝）

不少網友雖未到現場，但看過直播影片後，也不禁狂讚，「每個都充滿笑容」、「笑容跟活力，很棒」、「好可愛～表演好讚」、「真的超厲害，走位演奏一流」、「可以每年都邀來表演嗎」、「可怕的實力」、「連退場都很猛」、「邊跑邊跳邊吹，還要顧隊形，超強」、「那氣氛真的很棒又開心熱情」。

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼網友狂讚指揮木花百花很可愛。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自中華文化總會Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中華文化總會）

還有大票網友歪樓表示，「指揮還蠻正的」、「指揮好可愛」、「指揮很可以」、「指揮很可愛耶」、「指揮真的甜」、「指揮馬尾好可愛」、「指揮有夠可愛，昨天在兩廳院的台風也穩」、「指揮很讚」、「指揮是門面，一定會挑顏值高的」、「指揮好像是木花百花」、「笑容燦爛可愛的指揮」、「指揮的笑容好甜美」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中華文化總會）

▲橘高校吹奏部還有特別準備小卡片。（圖／翻攝自Facebook／中華文化總會）

中華文化總會昨（9）日透過臉書粉專表示，京都橘高校吹奏部、北一女樂儀旗隊、曉明女中管旗隊三校9日下午交流預演。輪到北一女和曉明女中表演時，橘高校的學生都很專注欣賞演出，而輪到橘色惡魔出場時，指揮木花百花除了向現場民眾介紹橘高校吹奏部，更大聲喊出「我們在台灣很開心！」現場馬上一陣歡呼。

除此之外，橘高校吹奏部的學生還準備了寫有自己名字和留言的小卡，送給北一女和曉明女中的學生，三校學生也一起開心拍照、交流。

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