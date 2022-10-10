學者趙春山：蔡英文國慶演說呈守勢　「4個韌性」穩住腳步往前走

▲總統蔡英文今天發表國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶文告，以「4個韌性」闡述經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力議題，同時拋出願與北京尋找和平穩定方法。對此，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山受訪表示，該演說聚焦內政議題，並向國際社會重述台灣立場，整體而言相較去年「攻勢」明顯，今年採取「守勢」；台灣韜略策進學會副秘書長吳瑟致則指，「4個韌性」揭示蔡英文第二任期的國家發展方向，並透過演說向中國遞出橄欖枝，拋出「台海穩定」前提回應對方的「九二共識」。

蔡英文今天在國慶演說提到，要將「韌性國家」作為國家發展目標，包含持續打造更精實的經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力，同時直言「我們期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢」等語，引發關注。

對此，趙春山受訪分析，今年內外形勢對台灣來說很嚴峻、充滿變數，對內台灣馬上就要進行地方選舉，對外則有中共20大即將登場、美國期中選舉正在進行，有許多不確定的因素，整體而言，蔡英文今年國慶演說相較去年提出「4個堅持」，觸及兩岸互不隸屬、主權不容侵犯的議題，今年的演說內容整體而言採取「守勢」，看起來態度緩和，目的是為了穩住腳步再繼續往前走。

趙春山指出，今年國慶主軸為「守土衛國你我同行」，從蔡英文國慶文告內容觀察，今年闡述重點放在「做好自己的事情」，其中談到了台灣面臨國防、經濟、社會等面向的安全問題，提出「4個韌性」，因為台灣確實面對傳統安全及非傳統安全的問題，然而蔡英文點出了問題，卻並未拋出具體作法；另原本外界關注蔡英文是否會在九合一大選前夕透過國慶演說談到「抗中保台」，但今天她是以國家元首而不是黨主席的角度切入，這點值得肯定。

此外，對於蔡英文在國慶演說中特別拋出願與北京尋找和平穩定方法，趙春山表示，此語是蔡英文對兩岸關係的一貫基調，並沒有什麼特別，且因蔡並未具體回應對岸「九二共識」的前提，對方不可能接受， 在蔡任內也不可能會有任何談判的可能，

不過，吳瑟致持不同觀點認為，蔡英文今年國慶文告有談及去年的「4個堅持」，整體而言，是奠基在「4個堅持」，並就前年曾提過的「韌性」做進一步闡述，訴求台灣要成為「一個對世界更好的台灣」，因此必須建構經濟、社會安全、民主自由體制、國防戰力等「4個韌性」，更進一步推動蔡英文在第二任期內期待的國家發展方向，讓國家願景往前走一步，希望國人藉此知道中國民國台灣是怎麼樣的發展方向。

至於兩岸議題方面，吳瑟致分析，蔡英文透過國慶演說向中國遞出橄欖枝，希望兩岸之間恢復政治溝通的機會，甚至尋求與中國國家主席習近平進一步對話的可能性；另針對中方提出「九二共識」的前提，蔡英文拋出「台海穩定」的前提，同時呼應國際社會對於台海和平的期許，以及重申台灣不會挑戰區域和平的立場，「接下來的球就在中國手上，儘管中國可能不會有正面的解讀，但兩岸之間仍值得進一步反思」。