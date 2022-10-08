闖鬼樓直播稱遭遊民追殺！　警將傳喚「晚安小雞」追入侵民宅刑責

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

直播主「晚安小雞」日前到彰化員林知名鬼樓「黃金帝國」大樓探險，聲稱遭街友持刀追殺，驚悚畫面還全程直播，引發網友驚恐，但也有人質疑他造假。對此，彰化縣警局員林警分局立即主動展開調查，警方表示，擅闖大樓已涉及侵入住宅，將傳喚「晚安小雞」到案說明；另外，他指遭街友持刀追殺部分也涉及妨害名譽，將要求他一併說明。

▲直播主晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝自臉書晚安小雞）

「晚安小雞」是於9月17日前往位於素有鬼樓之稱的黃金帝國探險，影片中開始小雞就強調，該大樓就曾經發生過命案，還四處拍攝該地的破損、殘破景象。半路在走廊深處，拍到有人彎曲身子站著不動，小雞跟來賓嚇到大喊「大哥，我們來拍影片而已，歹勢」、「我給你300好不好。」但對方都沒有回應，默默消失。

約莫過了三分鐘，該名陌生人又出現，突然手持菜刀朝他們狂奔，小雞跟來賓也因此嚇到大叫逃跑，最後2人躲在其中一間房間反鎖。不過小雞在逃命期間，還搞笑的工商防蚊液，這舉動也引起網友質疑，這一切都是安排好的，流浪漢可能是臨演。

對於影片真實性，小雞事後發文強調「不會拿體驗者或是自己的生命開玩笑」，根本不會有人願意在命案現場當臨演。

不過，員林警分局表示，直播主「晚安小雞」半夜擅闖大樓涉及侵入住宅，將有損及所有人權益，將傳喚其到案說明；有關流浪漢持刀追殺民眾，也已涉及妨害名譽，目前已經進行調查中。另一方面，轄區警方私下透露，該大樓平時「並沒有街友住在裡面」。