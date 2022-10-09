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獨／女客惡意棄單！下訂百樣商品10萬元　仙女系主播氣到想肉搜

記者吳奕靖／高雄報導

國慶連假前加班三天已經夠嘔的了！但還碰上惡意棄標，更是讓人火大。高雄市一名直播女主「閻33」，近期因為直播台舉辦活動，一名女網友下單購買10萬元的商品，結果沒想到遇到惡意棄單不收，讓好脾氣的「閻33」氣到發文要把這名女網友的臉書公開肉搜，甚至不排除提告。

▲高雄一名女直播主閻三三遇到惡意棄單，總價10萬塊，讓她氣到差點要公開肉搜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小幫手遇到惡意棄單，真的很無奈 。（圖／記者吳奕靖攝）

臉書直播社團《JingJing派對》的直播女主閻33，真的是氣壞了！拿著一整疊的訂單放到桌上，她說國慶日前幾天才辦活動，所以訂單已經超過千筆之上，每一天員工們都加班裝箱，但是卻遇上了一名女網友「惡意棄單」，這名棄單網友訂購的東西有童裝、保養品，兩台推車都還裝不下，幾近一百樣商品，總價10萬元。

▲高雄一名女直播主閻三三遇到惡意棄單，總價10萬塊，讓她氣到差點要公開肉搜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女網友惡意棄單的商品近百樣，2台推車都放不完。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一名女直播主閻三三遇到惡意棄單，總價10萬塊，讓她氣到差點要公開肉搜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女直播主閻三三遇到惡意棄單，總價10萬，讓她氣到差點要公開肉搜 。（圖／記者吳奕靖攝）

閻33認為現在直播大家都很辛苦，如果沒有意願要購買就不用買，造成直播主的麻煩，而且「這次她除了了在公開直播喊單之外，她又在商城下單，我就覺得惡意來搗蛋，最近又有辦活動，每個小幫手都很辛苦，她又造成我們客服人員、出貨人員的負擔，我覺得必須要公開這種行為」。閻33強調，這名惡意棄標的網友的訂購物品，「童裝，每個尺寸都買，還有女裝、零食，就是故意要買很多，惡意來搗蛋。」

實際詢問包貨的小幫手，小幫手更是一臉愁苦到爆：「很大的困擾，這些成本、人事，很糟糕咧！你看那邊箱子都是棄單後的包材跟耗材，做這一行又沒賺多少錢，大家買就歡喜買就好了」， 小幫手也抱怨最近真的很忙，因為除了裝箱出貨之外，還要處理棄單問題，甚至要追客人，客人不接電話，小幫手吐苦水：「想領的領不到，出貨的卻不去領，怎麼辦？」

原本想要公開惡意棄單的網友臉書，不過閻33最後還是忍住了！畢竟做生意還是以和為貴，不過希望下次不要再有類似行為，不然他們將會透過法律訴訟來保障自己的權益。

▲高雄一名女直播主閻三三遇到惡意棄單，總價10萬塊，讓她氣到差點要公開肉搜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲閻三三真的很生氣，因為國慶連假之前辦活動，大家已經忙翻了 。（圖／記者吳奕靖攝）

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