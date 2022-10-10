奈及利亞洪災又爆船難！轉移災民途中恐怖翻覆　死亡人數攀至76人

▲尼日利亞7日爆發洪災導致船隻翻覆，造成76死。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

奈及利亞總統府9日發布聲明，證實阿南布拉州（Anambra）7日發生的船難，死亡人數已攀升至76人，當局目前仍在持續搜救。由於超載、超速、維護不善和無視航行規則，奈及利亞經常發生船難事故。

綜合外媒報導，安那布拉省（Anambra）尼日河7日因豪雨導致河水暴漲，一艘載有至少85人的船隻，在轉移民眾至安全地區時遭遇洪水後翻覆。總統布哈里（Muhammadu Buhari）9日證實，目前這起船難已從當時的10死60失蹤，上升至76人死亡。

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At least 76 people feared dead after a boat capsized in Nigeria's southeastern Anambra state, officials said on Saturday. #Nigeria #Accident pic.twitter.com/XMaOqMI46L — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 9, 2022

布哈里表示，截至8日晚間，搜救隊已尋獲15人，當局目前仍在持續營救及尋找失蹤乘客，而他也已指示有關當局檢查安全協議，以防止未來再發生類似悲劇。布哈里同時也向遇難者表示哀悼，並下令緊急部門為受害者提供援助。

緊急救援部門9日透露，尼日河的水位上升阻礙了救援工作，「現在的水位很高，風險也很大，我們無法順利進行搜索和救援行動」。當局指出，這是奈及利亞多年來最嚴重的一次洪水，水位比10年前高出了10%，因此當局已請求空軍為救援行動提供直升機。