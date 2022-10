奈及利亞洪災又爆船難！轉移災民途中恐怖翻覆　死亡人數攀至76人

▲尼日利亞7日爆發洪災導致船隻翻覆,造成76死。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

奈及利亞總統府9日發布聲明,證實阿南布拉州(Anambra)7日發生的船難,死亡人數已攀升至76人,當局目前仍在持續搜救。由於超載、超速、維護不善和無視航行規則,奈及利亞經常發生船難事故。

綜合外媒報導,安那布拉省(Anambra)尼日河7日因豪雨導致河水暴漲,一艘載有至少85人的船隻,在轉移民眾至安全地區時遭遇洪水後翻覆。總統布哈里(Muhammadu Buhari)9日證實,目前這起船難已從當時的10死60失蹤,上升至76人死亡。

