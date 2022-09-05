他出海釣魚「變玩命旅程」　坐冰櫃漂11天、坐牢16天終於回家

▲巴西男子船難，坐冰櫃大海漂流11天，獲救又被關16天。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

巴西一名男子日前坐船出海釣魚，不料航行過程中發生船難，他情急之下爬進冰櫃保命，在缺乏食物、淡水的情況下在海中漂浮11天，奇蹟獲救後又因證件遺失，被外國警方拘留16天，一般波折後才終於被引渡回國，當再次踏上巴西土地的那一刻，他忍不住感嘆「這是我生命中最重要的一天，我重生了」。

綜合外媒報導，44歲羅德里格斯（Romualdo Macedo Rodrigues）居住在巴西北部阿馬帕州（Amapa），7月底時他乘坐一條7公尺長木船出海，準備到法屬圭亞那近海一處小島附近釣魚，沒想到航行過程中木床開始進水，儘管他不斷嘗試填補裂縫，木船仍因進水過多，徹底沉入水中。

羅德里格斯在船隻沉沒前，緊急爬進一個冰櫃裡保命，接著在沒有任何食物、淡水的情況下在海中漂浮，直到11天後被路過的蘇利南漁船發現。蘇利南漁船的水手表示，他們發現羅德里格斯時，羅德里格斯全身衣服破爛，由於連日未喝水進食，加上長時間陽光曝曬，有嚴重的脫水情況，整個人奄奄一息。

羅德里格斯最後被漁船帶回蘇利南，在接受必要的醫療救護後，由於無法出示相關證件，又被蘇利南警方關進監獄達16天，一般波折後才終於被引渡回巴西，當再次踏上巴西土地的那一刻，他忍不住感嘆「這是我生命中最重要的一天，我重生了」。

羅德里格斯說，由於他不會游泳，在船隻即將沉沒時，他的心情非常絕望，認為人生已經走到盡頭，沒想到上帝又給了他一次機會，「我看見船上的冰櫃沒有下沉，我立刻跳進去」、「我原本以為會遭到鯊魚攻擊，因為海上有很多奇奇怪怪的魚，所幸沒有發生」。

他還說，在漂流的過程中，他非常想念爸媽，想念妻子及孩子，這些想法一直支撐著他，給了他活下去的力量和希望，直到被漁船救起。他說，「當時他聽見一個聲音，原來是一艘船出現在冰櫃前方」、「我當時忍不住呢喃『天哪，是一艘船』，接著立刻揮手求救」、「這個冰櫃就是上帝，是奇蹟」。

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