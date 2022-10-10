快訊／蔡英文揭資訊戰威脅：中華民國台灣是民主象徵　被摧毀是世界挫敗

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

總統蔡英文10日上午在國慶大會發表國慶文告表示，台灣是最常遭遇資訊戰的國家，面對境外勢力的滲透及意圖破壞，台灣一定要用更透明、更民主的方式來應對，此外，當威權主義的擴張逐漸威脅全球秩序時，要與民主盟友緊密連結，「中華民國台灣，已經成為世界民主自由的重要象徵；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗」。

▲蔡英文在國慶演說談及資訊戰威脅。（圖／記者黃克翔攝）

蔡英文今天在國慶大會發表談話表示，除了國家治理的議題，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵，首要的工作，就是讓自由民主體制，成為牢不可破的全民共識，民主社會中，可以有不同立場，可以相互爭辯，但無論外在壓力有多大，都要堅持自由民主體制，一致對外。

蔡英文並指，其次，就是強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識，台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，這項非傳統的安全威脅，正不斷干擾我們民主體制的運作，面對境外勢力的滲透及意圖破壞，台灣一定要用更透明、更民主的方式來應對，例如，在疫情期間，指揮中心不間斷的召開記者會，就是為了讓社會大眾充分掌握資訊，降低恐慌，避免錯假資訊擾亂，進而影響全民防疫的信心。

蔡英文說，「接下來，我們也會持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開，讓全民能有效辨別資訊真偽，避免資訊戰的威脅」。

此外，蔡英文表示，最後，就是持續深化國際合作，跟民主盟友緊密連結，當威權主義的擴張逐漸威脅全球秩序時，四面八方的國際友人都來到台灣，表達溫暖的支持，現在，正是台灣最受國際關注的時刻，「中華民國台灣，已經成為世界民主自由的重要象徵。國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定和民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗」，民主，不只是對外定位台灣的國際角色；對內，更是強化社會韌性的核心戰略。