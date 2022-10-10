快訊／蔡英文向世界喊話「半導體聚在台灣不是風險」：是全球關鍵之鑰

▲總統蔡英文國慶談話。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

總統蔡英文10日於雙十國慶發表國慶談話時，向國人及國際社會強調，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。她會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

蔡英文表示，打造更強韌的國家，首要任務就是，建立能夠在逆勢中因應變局、站穩腳步的具有韌性的經濟與產業。她說，當前最緊迫的經濟變局，是全球通膨和衍生的金融緊縮，帶來經濟衰退和金融波動的風險。

蔡英文指出，為了管控通膨、穩定民生經濟，台灣透過源頭管理，穩定水、電、油、氣以及大宗物資和關鍵原物料的價格，盡可能降低對國內整體物價的衝擊；而政府也強化了因應金融市場波動的各種穩定機制；同時，透過有效的政策和公共支出，我們會加強投資下一世代的基礎建設和人才培育，提供更多就業機會，維繫經濟成長的動能。

在產業布局方面，蔡英文表示，台灣必須有力應對變局中供應鏈加速重整的趨勢。除了要加快腳步，推進「六大核心戰略產業」發展，更要持續鞏固半導體產業的優勢。

蔡英文特別要向國人及國際社會強調，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。她會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

蔡英文表示，為提升經濟應變能力，會確保關鍵基礎設施的安全，做到在任何緊急狀況下，仍然可以透過有效調度、穩定供應，讓社會和產業維持正常運作。

為了進一步和國際接軌，蔡英文說，也要全方位推進，跟新南向、印太，甚至中、東歐等國家的合作交流。透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，建立更具韌性的全球供應鏈和通路體系。

蔡英文說，台灣也要和世界同步，持續採取因應極端氣候的行動。今年三月，我們公布了淨零轉型的路徑圖；而《氣候變遷因應法》草案，也已經送請立法院審議。這不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。