快訊／諾貝爾經濟學獎壓軸登場　3美學者「研究金融危機」摘冠

▲ 2022年諾貝爾經濟學獎得主。(圖/翻攝推特@NobelPrize)

記者陳宛貞/綜合外電報導

諾貝爾經濟學獎壓軸登場,得主於台灣時間10日傍晚揭曉,由前任美國聯邦準備理事會主席班·柏南奇(Ben S. Bernanke)、美國金融協會的前主席戴蒙德(Douglas W. Diamond)以及美國學者菲利普·迪布維格(Philip H. Dybvig)共同獲獎,以表彰他們在銀行與金融危機領域的研究貢獻。

諾貝爾獎委員會表示,本屆3位得主顯著提升我們對於如何監管金融市場,以及銀行在經濟中的作用之理解,尤其是在金融危機期間,而他們的其中一項重要發現就是避免銀行倒閉的重要性。

戴蒙德專門從事金融中介、金融危機和流動性的研究,是美國金融協會的前主席,同時也是西方金融協會、美國藝術與科學學院、美國金融協會會員。

他和迪布維格1983年提出戴蒙德·迪布維格模型(Diamond–Dybvig model),解釋銀行存在的原因、在社會中的角色如何使它們受謠言的影響,以及社會如何能夠減輕這種脆弱性。

該模型以博弈論為基礎,分析銀行業擠兌行為,論證銀行存款合約可以提供優於其他交易市場的資金分配,並解釋銀行資產負債表中,非流動資產和流動資產的混合會如何引起儲戶擠兌的「自證預言」(self-fulfilling panics)。

這3名學者所從事的研究對後來的研究至關重要,加深人們對銀行、銀行監管、銀行危機及如何應對金融危機的理解,也降低金融危機發展成長期蕭條、為社會帶來嚴重後果的風險,對所有人來說都是最大的益處。

