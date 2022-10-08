烏克蘭等121年獲獎卻「與俄羅斯並列」　怒罵諾貝爾獎：不懂和平

▲烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）暗諷，諾貝爾獎對「和平」的理解不當。（資料照／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

2022年諾貝爾和平獎得主7日揭曉，由白俄羅斯1名人權倡議者，和2個分別成立於俄羅斯和烏克蘭的人權組織獲獎。儘管這是和平獎121年的歷史上首次由烏克蘭獲獎，但與俄國、白俄共同獲獎的消息一出，烏克蘭官員秒推文暗諷諾貝爾委員會「不懂何謂和平」，指責不應該讓飽受攻擊和發動入侵的國家並列獲獎。

▲白俄人權倡議者畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）2014年6月21日從監獄獲釋。（圖／路透）

白俄人權人士畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）與烏克蘭人權組織「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）一同獲得今年的諾貝爾和平獎，以表彰獲獎對象過去基於人道主義價值、法治原則、反軍國主義的信念，維護地區公民的人權、民主與和平的傑出努力。

▲烏克蘭人權組織「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）在基輔一處辦公室的牆面。（圖／路透）

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，這是諾貝爾和平獎創立121年以來史上首次由烏克蘭個人或組織獲獎。然而，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）卻在推特上表達官方的反對立場，「當2個國家和他們攻擊的第3國的代表共同獲得諾貝爾獎，那麼諾貝爾委員會對於『和平』一詞的理解相當有趣。」

波多利雅科諷刺地說，「俄國和白俄羅斯的組織都沒能組織反戰（運動），今年的諾貝爾獎簡直『棒極了』（awesome）。」烏克蘭記者、研究員卡里克（Olga Tokariuk）在推特寫道，今年和平獎共同獲獎給外界一個「白俄羅斯、烏克蘭和俄羅斯面臨著相同挑戰」的印象，但俄國和白俄是反對國內政權，烏克蘭則在譴責俄羅斯的侵略行為。

▲俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）獲得2022年諾貝爾獎後，兩名組織成員Oleg Orlov與Yan Rachinsky在莫斯科市地方法院附近舉行小型記者會。（圖／路透）

「烏克蘭新聲」報導，部分烏克蘭人也在社交媒體上指出，雖然3個獲獎對象都有貢獻，但情況卻截然不同，當白俄羅斯和俄國組織在與自己國家的政府進行人權鬥爭時，烏克蘭的組織卻是在處理這些獨裁政權在烏克蘭所導致的後果。也有部分烏克蘭人認為，把獎項分給3個國家並未顧及人民感受，因為另外兩國正在對烏克蘭發動無端戰爭。

獲獎的烏克蘭「公民自由中心」的共同創辦人馬特維丘克（Olexandra Matviychuk）表示，烏克蘭可以為其他國家正在推動民權改革的倡議人士樹立一個榜樣，「不同國家的普羅大眾的大規模動員和共同發聲，可以比聯合國所做的更快地改變世界歷史。」同時，馬特維丘克也向她在俄羅斯和白俄羅斯獲獎的「朋友和夥伴」表達祝賀。

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